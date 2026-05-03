「お父さんSoftBankで娘さんはdocomo」「お父様譲りで」ラウンドガール・細川愛倫の父に驚き
2日に東京ドームで行われたダブル世界タイトルマッチ井上尚弥vs中谷潤人戦でラウンドガールを務めたモデル・細川愛倫に注目が集まっている。
【写真】似てる？ホークス細川コーチの娘・細川愛倫、ラウンドガール姿がかわいい
プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上とWBA＆WBC＆WBO世界同級1位の中谷による日本人対決となった今回の「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」。この試合でラウンドガールデビューとなった細川は、試合後に東京ドームで撮影したオフショットをinstagram上で公開。衣装のタイトなノースリーブワンピース姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。
投稿の中で細川は「オーディションで決まったときはわたしがっ？！と半信半疑だったけど、すっごく嬉しくて、やるからには試合を盛り上げられるよう笑顔で楽しもうと思いました」と振り返りつつ「本番当日！今日！東京ドームの真ん中に立つことなんて初めてだから、ワクワクしかなくて、リハーサルから楽しめました」とコメントしている。
そんな彼女の父は埼玉西武ライオンズ、福岡ソフトバンクホークスで捕手として活躍し、今年からホークスで一軍バッテリーコーチを務めている細川亨。彼女のinstagramには「お父さんSoftBankで娘さんはdocomo」「お父様譲りで堂々とされてました」などの声や「一目惚れしてすぐファンになりました」「めっちゃお綺麗ですねー」といった反響が寄せられている。
引用：「細川愛倫」instagram（@airin_hosokawa）
【写真】似てる？ホークス細川コーチの娘・細川愛倫、ラウンドガール姿がかわいい
プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上とWBA＆WBC＆WBO世界同級1位の中谷による日本人対決となった今回の「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」。この試合でラウンドガールデビューとなった細川は、試合後に東京ドームで撮影したオフショットをinstagram上で公開。衣装のタイトなノースリーブワンピース姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。
そんな彼女の父は埼玉西武ライオンズ、福岡ソフトバンクホークスで捕手として活躍し、今年からホークスで一軍バッテリーコーチを務めている細川亨。彼女のinstagramには「お父さんSoftBankで娘さんはdocomo」「お父様譲りで堂々とされてました」などの声や「一目惚れしてすぐファンになりました」「めっちゃお綺麗ですねー」といった反響が寄せられている。
引用：「細川愛倫」instagram（@airin_hosokawa）