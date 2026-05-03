◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝

巨人が阪神に連敗し、ゴールデンウィークは２カード連続負け越しとなった。序盤は巨人・井上温大、阪神・才木浩人による投手戦の様相だったが、４回に絶好調の佐藤輝に右翼へ先制のタイムリー三塁打を浴びた。打線は中４日で先発した才木を打ち崩せず、７回１１三振で完封を許した。

またサトテルにやられた。巨人は勝利した１日の同カードでも３安打を献上。２日には特大８号を含む４安打を許した。そして、この日も決勝三塁打と３連戦通じて相手４番を止めることができなかった。

打線も才木の前に好機で決定打を欠いた。２回には投手の井上が今季初安打を放って２死満塁と攻めたが、吉川がフォークに空振り三振に倒れた。５回２死二、三塁、一打逆転の場面では３番・中山が三振。５回までに９三振を喫した。

４月２６日のＤｅＮＡ戦から連勝を目指した井上は序盤、才木以上の安定感で試合をつくった。３回まで無安打無失点。だが、中盤にリズムが狂った。４回に先頭・中野の安打から１死一塁となり、佐藤輝にカットボールを痛打され、右翼へ先制三塁を許した。

６回には再び先頭・中野の安打と森下の二塁打でピンチを背負い、佐藤輝は三振に仕留めたが１死満塁から暴投と大城の悪送球で２失点。リードを３点に広げられ、６回５安打３失点（自責２）、８奪三振で３敗目（２勝）となった。

打線は７回にも才木に２三振を奪われ、７回まで４安打１１三振。雨が強まる中、反撃の糸口を見いだせないまま、７回裏２死満塁で降雨コールドが宣告された。