◇プロ野球 セ・リーグ 阪神3ー0巨人(3日、甲子園球場)※降雨コールド

巨人の井上温大投手が今季5度目の先発で6回3失点8奪三振と粘りの投球を披露。しかし打線の援護がなく、阪神にリードを許したまま降板となりました。

井上投手は初回を三者凡退とすると、2回に先頭の佐藤輝明選手に四球を与えますが後続を抑え無失点。続く3回も三者凡退とし序盤をノーヒットピッチングで阪神打線を抑え込みます。

しかし4回、先頭の中野拓夢選手にヒットを許すと、1死から佐藤選手に高めのボールを捉えられ、右中間へのタイムリースリーベースで先制点を献上。5回は立ち直り三者凡退に打ち取りますが、6回には再びピンチを招くと、ミスも重なり失点につながります。

この回先頭の中野選手にヒット、続く森下翔太選手にツーベースを浴び、佐藤選手は三振に仕留め1死としますが、大山悠輔選手を申告敬遠で歩かせ1死満塁の状況となると、続く小幡竜平選手の打席で、6球目のフォークがワイルドピッチとなって3塁ランナーの生還を許します。さらにこぼれたボールを拾った大城卓三選手の本塁送球がそれると、ボールが転がる間に2塁ランナーも生還し2点を追加されました。

ただ井上投手はここで踏ん張り、小野寺暖選手を空振り三振に仕留めて、この回を投げ終えました。そして直後の7回表で回ってきた打席で代打が送られて井上投手は降板。6回87球を投げ3失点、被安打5、与四球2、8奪三振という内容でした。

試合はその後、雨が強くなり中断を経て、降雨コールド。井上投手に黒星がつき3敗目となりました。