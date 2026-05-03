「すごい」「美しすぎる」朝ドラヒロインが競馬中継の特別ゲスト登場 見上愛、天皇賞の本命も明かす
カンテレ制作の中央競馬中継『KEIBA BEAT』が3日放送され、特別ゲストが話題を集めた。
【写真】競馬中継に見上愛が登場
京都競馬場で天皇賞・春（GI）が開催されたこの日は、午後2時40分からの生放送。天皇賞でプレゼンターを務める見上愛が、あでやかな和服姿でスタジオに登場した。
見上は「ところどころに木を使った飾りとかもあって、ものすごく日本らしさも感じる競馬場だと思いました」とにっこり。そのオーラに、MCの菅井友香も「わー、すごい」と感嘆していた。
見上は本命に「アドマイヤテラ」を予想。「天皇賞を武豊騎手が8勝もされている」とし、「私、名前が愛なんですけれども、『あ』と『い』が入っていて」と指摘。馬券もちらりを披露した。
SNSでは「朝ドラヒロインキター！」「着物姿ステキ」「見上愛さん和服！ 日本人形みたいできれい」「お着物姿の見上愛さん美しすぎる」などの声が飛び交った。
【写真】競馬中継に見上愛が登場
京都競馬場で天皇賞・春（GI）が開催されたこの日は、午後2時40分からの生放送。天皇賞でプレゼンターを務める見上愛が、あでやかな和服姿でスタジオに登場した。
見上は「ところどころに木を使った飾りとかもあって、ものすごく日本らしさも感じる競馬場だと思いました」とにっこり。そのオーラに、MCの菅井友香も「わー、すごい」と感嘆していた。
見上は本命に「アドマイヤテラ」を予想。「天皇賞を武豊騎手が8勝もされている」とし、「私、名前が愛なんですけれども、『あ』と『い』が入っていて」と指摘。馬券もちらりを披露した。
SNSでは「朝ドラヒロインキター！」「着物姿ステキ」「見上愛さん和服！ 日本人形みたいできれい」「お着物姿の見上愛さん美しすぎる」などの声が飛び交った。