犬が紐を好む理由

1.狩猟本能を刺激されることがあるため

犬が紐を好むのは、狩猟本能を刺激されることがあるためです。

紐は、ヘビのように見えたり、小動物のように見えたりすることがあります。その紐が揺れたり動いたりしていると、狩猟本能を刺激され、「追いかけたい」「捕まえたい」と感じることがあるのです。

愛犬と遊ぶとき、紐のおもちゃを使って愛犬を楽しませてあげたいときは、紐が不規則な動きをするように動かしてあげるのがポイントです。

2.噛み心地がよくてストレスの発散になるため

犬が紐を好むのは、噛み心地がよくてストレスの発散になるためです。

紐は、柔軟性もありつつ、適度な硬さがあります。犬にとっては、噛み心地のよい素材なのです。噛むことで遊んだりストレスを発散したりすることがあります。

不安なとき、イライラしているとき、紐を噛むことで心を落ち着かせようとする犬もいます。

子犬の場合では、乳歯から永久歯へと生え変わるとき、歯茎がムズムズと痒くなることがあります。そのムズ痒さがイライラやストレスの原因となり、紐を噛むことで発散しようとすることがあります。

3.引っ張り合って遊ぶことが好きなため

犬が紐を好むのは、引っ張り合って遊ぶことが好きなためです。

誤飲してはいけないと、紐を噛んで遊ぶ愛犬と引っ張り合いになったことがあるのではないでしょうか。愛犬はそのことが楽しかったのです。

また紐を引っ張り合って遊びたくて、どこからか紐を見つけ出して持って来ることがあります。

普段から紐状の犬用のおもちゃを他犬や飼い主と引っ張り合って遊ぶことが好きな犬もいることでしょう。

4.予測できない動きが飽きさせないため

犬が紐を好むのは、予測できない動きが飽きさせないためです。

犬が紐に手で触れたとき、犬が紐を口にくわえて振り回し飛んで行ったとき、紐は犬が予測できない動きをすることがあります。

どんな動きをするのか、どこに飛んで行くのか、予測できないからこそ遊びを楽しくし、飽きさせないのです。

紐を口にくわえて振り回したとき、犬の顔に紐がまとわりつくことがあります。これも犬にとっては予測できなかったことであり、驚いたり緊張したりし、遊びにスパイスが加わるのでしょう。

愛犬に紐で遊んでほしくないときの対処法と注意点

どこからともなく紐を見つけ出して遊んでしまうことがあります。絶対に愛犬が届かない、高い場所にある引き出しの中に入れておきましょう。

玄関に脱いであるスニーカーの紐を引っ張って遊んでしまうことがあります。紐がちぎれたり、靴が傷んだりする原因になることがあるため、シューズボックスに入れる癖をつけましょう。

紐は犬が誤飲誤食してしまうことがよくあります。喉に詰まらせてしまうかもしれません。腸閉塞を引き起こす可能性もあります。

紐がなくなったことにも、愛犬が飲み込んでしまったことにも、飼い主が気づくことができないことがあります。

犬用の紐状のおもちゃであっても、愛犬が遊んでいる間は飼い主が終始見守るようにしましょう。おもちゃは出しっぱなしにせず、遊ぶときに出すようにしましょう。

まとめ

犬が紐を好む理由を4つ解説しました。

狩猟本能を刺激されることがあるため 噛み心地がよくてストレスの発散になるため 引っ張り合って遊ぶことが好きなため 予測できない動きが飽きさせないため

犬が紐を好むことには、狩猟本能・噛み心地・予測できない動きなどが関係していることがあります。

犬が楽しく遊ぶことができるおもちゃにもなる一方で、誤飲誤食のリスクも高いと言えます。遊ぶときは飼い主が終始見守ること、紐の管理を徹底することが、事故やトラブルを防ぎます。

(獣医師監修：寺脇寛子)