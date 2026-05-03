井上尚弥がこだわった勝利の追求　「相性最悪」と認める中谷潤人との苦闘の裏にあった怪物の“計算”「僕のボクシング人生はここがゴールではない」

中谷の左目を破壊する一撃を見舞った井上は、そこから一気に勝利を手繰り寄せた(C)産経新聞社

退屈感は微塵もなかった技術戦

どちらかが強烈な一撃を食らえば、終わる――。そんな張り詰めた緊張感が漂うリングの中で、絶対王者がニヤリと笑う姿が印象的だった。

5月2日、東京ドームで日本ボクシング史に残る「伝説」が生まれた。ボクシングのスーパーバンタム級の4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は、元3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）を判定（3-0）で下し、王座を防衛。世界戦の連勝記録を「28」に延ばした。

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ド派手なKOシーンはもちろん、どちらかが倒れるダウンシーンもなかった。それでも生観戦に訪れた5万5000人の観客は、井上と中谷が繰り広げた緊迫の攻防を固唾をのんで見守った。だからこそ、試合中のドーム内の雰囲気は異様だった。

12ラウンドを通して続いた、強打をもらえば終わってしまうような緊迫の殴り合い。特に序盤から中盤にかけては、互いに繰り出した強いパンチをことごとく交わされ、どうすれば打開できるかを模索し合う頭脳戦のような展開が続いた。

この戦いを振り返った井上は「体力というか、脳のスタミナがすごく削られた」と漏らした。試合中も「気を抜くなよ」という真吾トレーナーを中心とした自陣営の言葉に耳を傾けていたモンスターは、いつも以上にクレバーに戦った。そこにはトレーニング段階から「どんなことがあろうが、自分がしっかりと勝つ」と勝利に徹した姿があった。

あえて選んだ茨の道だった。そもそも中谷は「相性は最悪。逆にあっちは自分みたいなタイプやりやすいと思う」と位置付ける相手だった。173cmの長身サウスポーという特異性を持ちながら、リーチ174センチというサイズ差を活かしてパンチアングルを作り出す挑戦者は、百戦錬磨の井上からしても脅威だったに違いない。

そうした中で、真吾トレーナーとともに、徹底してイメージは膨らませた。来る日も重ねた研究の中で、「プラン通り。中谷選手がそう出てくるなら今日の戦い方」と言い切れるまでの自信は身についた。

ともすれば、玄人好みの試合展開だったのかもしれない。そもそもボクシングIQの高い二人が高度な技術戦を選択し、相手の引き出しを探り合うようなパンチの応酬が随所で続いた。

だが、退屈感は微塵もなかった。おそらくこの試合を観た大半の人々がそれに同意するはずである。リング上で「『今夜勝つのは僕です』という戦い」と評した井上が「お互いに打って、外して、という技術戦を楽しんでいるという感覚」を抱いた攻防は、真剣で切り合うような迫力があった。そこには「初めて試合を見に来るファンがとても多いと思う。だから、ボクシングの面白さ、素晴らしさ、トップ選手同士が戦えば自ずと盛り上がる試合になるんだというのを見せたい」と誓ったモンスターのファイターとしての矜持が滲み出た。