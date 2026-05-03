お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が１日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。独特すぎるサウナでの“ととのい術”を伝授した。

この日はお笑い芸人のビビる大木、モデルの横田真悠、ＡＣＥｅｓの浮所飛貴と東京・池袋を巡るロケ。

「サウナは週３、４日ぐらい」通うというほどの“サウナー”の有田は独特のサウナ利用法を披露。「オレ、時計で心拍数計ってるから、心拍数持ちなのよ」と話すと、膻田が「心拍数持ち？」と聞き返した。

有田は「自分の平均の心拍数があるでしょ。それの倍ぐらいまでたどりついたら（サウナ室から）出る」と心拍数が普段の２倍になった時点がサウナ室にいる時間の目安と説明。その後は「水風呂に１分弱ぐらい入って、体をしっかり拭いて寝る。これを３セットから５セットぐらい繰り返して。何回か繰り返してたら、途中でぶっ飛ぶというか、いわゆる“ととのう”」とサウナ特有の用語で表現した。

「そうなった（ととのった）ら、どうあっても考えられない。我にスーっと戻ったときに『さっっきまで何を考えてたっけ？あんなくだらないことで悩んでたっけ』みたいな。ととのうっていうのはぶっ飛ぶこと」と究極のリラックス状態になると話した。