星野琴、豊満バスト際立つ大胆水着 DVDでの初体験回顧「罪悪感がすごくて」
【モデルプレス＝2026/05/03】グラビアタレントの星野琴が3日、都内でDVD「琴線にふれて」発売記念イベントを開催。報道陣の取材に応じた。
【写真】豊満バストが大胆にのぞく変形水着姿の星野琴
愛らしいルックスとHcupの豊満バスト、90cmの肉感ヒップで人気の星野。7thイメージDVDとなった今作は、隣に引っ越してきた警察官の星野が誘惑したり、助けてもらったお礼にメイドでご奉仕したり、セクシーな演出が詰め込まれている。
おすすめシーンには、ベージュのニップレスで踊っているシーンを選び、「ベージュが（同化して）見えないから『いいのかな？』っていう（笑）。めちゃくちゃ私は好きです」と紹介。他にも「競泳水着のシーンは、シャワーを浴びてアイスを舐めたり体に這わせたりするんですけど、めちゃくちゃいいです。初めて体にアイスを塗ったんですけど、ひんやりとして、でも罪悪感がすごくて、なんか楽しかったです」と終始楽しめたことを明かし、「150点」と出来栄えに大満足だった。
星野は「Krushガールズ2026」として昨日ラウンドガールデビュー。「初オーディションで掴んだ仕事なので1年間頑張りたい」と意気込み、「緊張感が違う。（Krushは）リアルタイムで盛り上げるので、DVDとかとは違って初めての経験でした」と普段のグラビア活動との違いについても言及。
加えて、今年頑張りたいことの1つとして、「事務所の先輩である白川愛梨さんと柚乃りかさんと、面白いことをするのでそのうち発表します」と示唆していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】豊満バストが大胆にのぞく変形水着姿の星野琴
◆星野琴「初めて体に…」
愛らしいルックスとHcupの豊満バスト、90cmの肉感ヒップで人気の星野。7thイメージDVDとなった今作は、隣に引っ越してきた警察官の星野が誘惑したり、助けてもらったお礼にメイドでご奉仕したり、セクシーな演出が詰め込まれている。
◆星野琴「Krushガールズ」デビュー
星野は「Krushガールズ2026」として昨日ラウンドガールデビュー。「初オーディションで掴んだ仕事なので1年間頑張りたい」と意気込み、「緊張感が違う。（Krushは）リアルタイムで盛り上げるので、DVDとかとは違って初めての経験でした」と普段のグラビア活動との違いについても言及。
加えて、今年頑張りたいことの1つとして、「事務所の先輩である白川愛梨さんと柚乃りかさんと、面白いことをするのでそのうち発表します」と示唆していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】