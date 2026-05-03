乃木坂46川崎桜、ほっそり二の腕際立つミニ丈ドレス姿が話題「華奢で綺麗」「天使みたい」
【モデルプレス＝2026/05/03】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が5月2日、自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳乃木坂「細くて綺麗」と話題の肌見せドレス姿
川崎は、白いハートの絵文字を添えて、イベント「リアルミート＆グリート」のオフショットを投稿。大きなドット柄が目を引く白のアメリカンスリーブドレス姿を披露した。肩を大胆に出したデザインで、ほっそりとした美しい二の腕が際立っている。髪をサイドでまとめ、大きな白いリボンをあしらったヘアスタイルで微笑む姿を見せている。
この投稿にファンからは「可愛すぎ」「華奢で綺麗」「ドット柄のドレス似合ってる」「二の腕が細くて綺麗」「肩出しスタイル最高」「リボン姿が天使みたい」「笑顔に癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳乃木坂「細くて綺麗」と話題の肌見せドレス姿
◆川崎桜、アメスリでほっそり二の腕輝く
川崎は、白いハートの絵文字を添えて、イベント「リアルミート＆グリート」のオフショットを投稿。大きなドット柄が目を引く白のアメリカンスリーブドレス姿を披露した。肩を大胆に出したデザインで、ほっそりとした美しい二の腕が際立っている。髪をサイドでまとめ、大きな白いリボンをあしらったヘアスタイルで微笑む姿を見せている。
◆川崎桜の投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎ」「華奢で綺麗」「ドット柄のドレス似合ってる」「二の腕が細くて綺麗」「肩出しスタイル最高」「リボン姿が天使みたい」「笑顔に癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】