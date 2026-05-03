◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）

淀の長距離Ｇ１が１５頭で争われ、２番人気のアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は、３着に終わった。武豊騎手は歴代最多を更新する当レース９勝目はならなかった。

４戦ぶりのコンビとなった前走・阪神大賞典ではレコードＶ。騎乗時は過去４戦３勝と相性抜群。１８年５か月ぶりの２日連続重賞勝利を挙げた鞍上のタクトで、２５年ダービー馬クロワデュノール、昨年覇者ヘデントールなどの強豪馬に挑んだが、勝利をつかむことはできなかった。

武豊騎手はこれまで８９年イナリワン、９０年スーパークリーク、９１、９２年メジロマックイーン、９９年スペシャルウィーク、０６年ディープインパクト、１６、１７年キタサンブラックで勝利。それに続く春の盾９勝目は来年以降に持ち越しとなった。

勝ったのは写真判定の末、１番人気のクロワデュノール（北村友一騎手）で勝ちタイムは３分１３秒７。１２番人気のヴェルテンベルク（松若風馬騎手）が、鼻差の２着で大金星を逃した。

武豊騎手（アドマイヤテラ＝３着）「いいレースができたけど、決め手の差かな」

友道調教師（アドマイヤテラ＝３着）「頑張ったんじゃないかな。１、２着馬が強かったね。ポジション取りも、ジョッキーは想定内だったみたいです。直線、勝ったかなと思ったけど、仕方がないね。馬の様子を見ながら今後を考えます」