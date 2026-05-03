“お嬢様”との初デートで金銭感覚にびっくり！タクシー移動が当たり前…？／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年5月22日 記事は取材時の状況）
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「この人、合わないかも…」そう感じるポイントは色々あります。それはファッションだったり、笑いのツボだったり、もしくはお金の使い方だったり…。
「金銭感覚が違いすぎて…僕の手に負えないなと思ってしまいました」そう話すのは鈴木翔太さん（30歳／仮名）。
◆写真の女性に一目惚れ
ある時、翔太さんの目に止まったのは、仲の良い女友達A子さんのSNSの投稿でした。
「学生時代からの友人のA子が、めちゃ可愛い女性との写真をアップしてたんです。投稿を読むと通っているヨガ教室で仲良くなった子のようでした」
その時、ちょうど彼女もいなかった翔太さんはA子さんに「一緒に写ってる子だれ？めちゃタイプ！」とLINE。なんとか頼み込んで、会う機会を作ってもらいました。
◆連絡先ゲット！
A子さんとA子さんの彼、そして意中の女性の奈緒子さん（28歳／仮名）と翔太さんというメンツでランチへ。
「最初は緊張して何を話したか覚えていませんが、奈緒子さんは写真で見るよりも“どタイプ”でした！」
その日は舞い上がってしまい、うまく話せなかったのですが、“櫻井翔”似で笑顔の可愛い翔太さんは女性受けするタイプ。奈緒子さんも、まんざらではない様子で、彼女の連絡先のゲットに成功しました。
◆いざ、初デートへ！
さっそくデートの約束を取り付けた翔太さん。奮発して、少しお高いレストランのランチを予約しました。
友人のA子さんからは「彼女はかなりの“お嬢さま”だから、覚悟した方がいいよ」と忠告されますが、深く気にせずにウキウキ気分で出かけます。しかし、後にこの忠告を思い出すことに…。
「少し早く着いて予約したテーブルで待っていると、時間ちょうどに奈緒子さんがやってきました」
少し分かりにくい場所だったため「ここ、迷わなかった？」と聞いた翔太さん。奈緒子さんは笑顔で「大丈夫！遅れるといけないと思って、駅からタクシーで来たから」と返事。
「ちょっと驚いて『マジで！？あせらなくても良かったのに！』と言いましたが『ううん、大丈夫』と言ってくれました。
『遅れないように、わざわざタクシー使ったんだ！』って感激しました。いい子だなって…」
◆あれ…飲み物って…
ランチはコースを予約していた翔太さん。飲み物を選んでいると「セットのドリンクはこちらからお選びになれます」と店員さんに促（うなが）されました。しかし…
「驚いたのは、彼女が『アイスロイヤルミルクティーで』と“セット以外のドリンク”をオーダーしたことです…。いや、僕の懐が狭いのは承知なんですが…、普通、セットの中のドリンクを選びませんか…？」
店員さんが「セットになりませんが、よろしいですか？」と奈緒子さんに確認したものの、「はい」と彼女は即答。翔太さんは「あ、セットじゃなくても飲みたい物を頼むのが彼女には普通なんだ…」と、少し呆気（あっけ）に取られたそう。
◆デザートも…！？
出だしに受けた衝撃を隠しつつ、なごやかにランチを進めた翔太さん。しかし、さらなる衝撃が待ち構えていました…。
「最後のデザートを選ぶ時に、店員さんが『こちらのメニューのデザート以外にも、本日は数量限定で“季節のフルーツを使った〇〇△△”もご用意しております』って特別そうなのをおすすめしてくれたんですよ」
そういう場合、翔太さんは「追加料金かかるのかな？」と気になり、確認することも多いとのこと。しかし、奈緒子さんは全く金額を気にする様子はなく「あ、じゃあそれで」とあっさりとオーダーします。
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「この人、合わないかも…」そう感じるポイントは色々あります。それはファッションだったり、笑いのツボだったり、もしくはお金の使い方だったり…。
「金銭感覚が違いすぎて…僕の手に負えないなと思ってしまいました」そう話すのは鈴木翔太さん（30歳／仮名）。
ある時、翔太さんの目に止まったのは、仲の良い女友達A子さんのSNSの投稿でした。
「学生時代からの友人のA子が、めちゃ可愛い女性との写真をアップしてたんです。投稿を読むと通っているヨガ教室で仲良くなった子のようでした」
その時、ちょうど彼女もいなかった翔太さんはA子さんに「一緒に写ってる子だれ？めちゃタイプ！」とLINE。なんとか頼み込んで、会う機会を作ってもらいました。
◆連絡先ゲット！
A子さんとA子さんの彼、そして意中の女性の奈緒子さん（28歳／仮名）と翔太さんというメンツでランチへ。
「最初は緊張して何を話したか覚えていませんが、奈緒子さんは写真で見るよりも“どタイプ”でした！」
その日は舞い上がってしまい、うまく話せなかったのですが、“櫻井翔”似で笑顔の可愛い翔太さんは女性受けするタイプ。奈緒子さんも、まんざらではない様子で、彼女の連絡先のゲットに成功しました。
◆いざ、初デートへ！
さっそくデートの約束を取り付けた翔太さん。奮発して、少しお高いレストランのランチを予約しました。
友人のA子さんからは「彼女はかなりの“お嬢さま”だから、覚悟した方がいいよ」と忠告されますが、深く気にせずにウキウキ気分で出かけます。しかし、後にこの忠告を思い出すことに…。
「少し早く着いて予約したテーブルで待っていると、時間ちょうどに奈緒子さんがやってきました」
少し分かりにくい場所だったため「ここ、迷わなかった？」と聞いた翔太さん。奈緒子さんは笑顔で「大丈夫！遅れるといけないと思って、駅からタクシーで来たから」と返事。
「ちょっと驚いて『マジで！？あせらなくても良かったのに！』と言いましたが『ううん、大丈夫』と言ってくれました。
『遅れないように、わざわざタクシー使ったんだ！』って感激しました。いい子だなって…」
◆あれ…飲み物って…
ランチはコースを予約していた翔太さん。飲み物を選んでいると「セットのドリンクはこちらからお選びになれます」と店員さんに促（うなが）されました。しかし…
「驚いたのは、彼女が『アイスロイヤルミルクティーで』と“セット以外のドリンク”をオーダーしたことです…。いや、僕の懐が狭いのは承知なんですが…、普通、セットの中のドリンクを選びませんか…？」
店員さんが「セットになりませんが、よろしいですか？」と奈緒子さんに確認したものの、「はい」と彼女は即答。翔太さんは「あ、セットじゃなくても飲みたい物を頼むのが彼女には普通なんだ…」と、少し呆気（あっけ）に取られたそう。
◆デザートも…！？
出だしに受けた衝撃を隠しつつ、なごやかにランチを進めた翔太さん。しかし、さらなる衝撃が待ち構えていました…。
「最後のデザートを選ぶ時に、店員さんが『こちらのメニューのデザート以外にも、本日は数量限定で“季節のフルーツを使った〇〇△△”もご用意しております』って特別そうなのをおすすめしてくれたんですよ」
そういう場合、翔太さんは「追加料金かかるのかな？」と気になり、確認することも多いとのこと。しかし、奈緒子さんは全く金額を気にする様子はなく「あ、じゃあそれで」とあっさりとオーダーします。