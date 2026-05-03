児童手当の拡充は、子育て世帯の家計にどのような影響を与えているのでしょうか。ソニー生命保険株式会社が実施した調査によると、児童手当の所得制限撤廃について、世帯年収1000万円以上の親の7割強が「家計が助かっている」と感じていることが分かりました。また、児童手当を高校生年代まで延長したことについても、高校生の親の約8割が家計への負担軽減につながっていると答えています。



【グラフ】年収1000万円以上の親に聞いた…「児童手当の所得制限撤廃、助かっていますか？」

この調査は、生命保険事業を行うソニー生命保険株式会社が2026年2月、高校生以下の子どもの親で、世帯年収1000万円以上の146人を対象に、インターネットで実施しました。



年収1000万円以上の親：7割以上が「児童手当の拡充を歓迎」

まず、世帯年収1000万円以上で、高校生以下の子どもがいる人に、児童手当の所得制限撤廃による家計への影響を聞きました。



その結果、「やや助かっている」（43.2%）と「非常に助かっている」（29.5%）を合わせると、72.6%にのぼります。



一方、「あまり助かっていない」（19.2%）と「全く助かっていない」（8.2%）は合計で27.4%と少数派です。



高校生の子がいる家庭の8割が、家計の負担減を実感

さらに、高校生の親に限定して集計した結果、「やや助かっている」（43.8%）、「非常に助かっている」（36.9%）でした。「助かっている」と答えた割合は、合計で80.8%に達しています。



一方、「あまり助かっていない」は10.0%、「全く助かっていない」は9.2%で、両者を合わせても19.2%にとどまりました。



これらの結果から、年収1000万円以上の世帯であっても、多くの人が教育費を負担に感じていると見られます。調査を行った同社は、児童手当の拡充について「大多数が家計の負担軽減を実感している」と述べていました。