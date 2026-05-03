改良で最新デザインと2種ハイブリッドを設定

ルノー「キャプチャー」は、初代が2013年に欧州で販売が開始され、日本市場には2014年に導入されたBセグメントのコンパクトSUVです。

都市部でも扱いやすいボディサイズとSUVとしての実用性を備えています。発売以来、世界で累計200万台以上の販売実績を誇り、欧州のコンパクトSUVカテゴリーで販売台数No.1を獲得した年もあるモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがリッター「23.3km」走る「“最新”ちいさなSUV」です！ 画像で見る（88枚）

キャプチャーは、コンパクト・ハッチバックの「ルーテシア」のSUV版の位置づけとなり、ルノーらしい曲線を用いたデザインに加え、機能性も重視されたモデルです。

後席には最大16cmの前後スライド機能を備えており、荷室容量と後席空間を状況に合わせて調整可能です。

2代目となる現行型は2019年7月に発表され、日本では2021年2月に発売されました。2025年6月には大幅なマイナーチェンジを実施しています。

このマイナーチェンジではフロントマスクを刷新し、新しいエンブレム（ロザンジュ）を採用。よりモダンで洗練された姿へと進化し、現在もグローバルおよび日本国内で継続販売されています。

ボディサイズは全長4240mm×全幅1795mm×全高1590mmです。国産車では、人気のコンパクトSUVトヨタ「ヤリスクロス」（全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mm）がサイズ感の近い存在となります。

プラットフォームには、ルノー・日産・三菱アライアンスが共同開発した「CMF-B」を採用しています。日産「ノート」もこのプラットフォームを使用しています。

日本仕様のラインナップは、フルハイブリッドの「E-TECH FULL HYBRID」と「マイルドハイブリッド」の2種類です。

ルノー独自のE-TECHは、2基のエレクトリックモーターと1.6リッター4気筒自然吸気エンジンで構成される、F1の技術を応用したシステム。低燃費とダイレクトな加速感の両立を目指しています。

E-TECHは、電子制御ドッグクラッチマルチモードATを採用しています。メインモーター（49ps／205Nm）とサブモーター（20ps／50Nm）が、エンジン（94ps／148Nm）と協調。

燃費は23.3km／L（WLTCモード）をマークしており、欧州車らしい質感の高い走りと優れた効率性を発揮します。

マイルドハイブリッドは、1.3リッター直4ターボエンジン（158ps／270Nm）に、補助モーターのBSG（5ps／19.2Nm）を組み合わせた仕様です。

トランスミッションには電子制御7速AT（7速EDC）を採用。燃費は17.4km／L（WLTCモード）をマークし、ターボならではの力強い走りと効率性を融合させています。

2025年6月に実施された一部改良では、10.4インチのマルチメディアを採用し、スマートフォン連携にも対応しました。

また、スポーティな「エスプリ アルピーヌ」を最上級グレードに設定。最新の運転支援技術が採用され、安全性と利便性が高められています。

2026年4月下旬時点の価格（消費税込）は、マイルドハイブリッドの「テクノ」の389万円から、「エスプリ アルピーヌ フルハイブリッド E-TECH」の459万9000円となっています。

※ ※ ※

現行型キャプチャーは、コンパクトSUVの枠を超えた走りと機能性を備えています。

日本仕様が2種類のハイブリッド設定へと刷新されたこの一台は、日本の都市環境においても適したパートナーとなるでしょう。欧州で培われた基本性能の高さが、毎日のドライブをより豊かな時間へと変えてくれるはずです。