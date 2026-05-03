イランメディアは戦闘終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが14項目に及ぶ回答を提出したと報じました。

【映像】トランプ氏「彼らは壊滅状態だ」

イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は2日、イランがアメリカが示した9項目の提案に対して、仲介国のパキスタンを通じて14項目に及ぶ回答を提出したと伝えました。

イランの提案には、アメリカ軍の周辺地域からの撤退や海上封鎖の解除、レバノンを含むすべての戦線での戦闘終結などが盛り込まれています。

このほか、ホルムズ海峡の新たな管理メカニズムの導入も含まれているということです。その上で、「問題は30日以内に決着すべきだ」と強調しました。

トランプ大統領「イランに関しては非常に順調だ。彼らは合意を望んでいる。彼らは壊滅状態だ」

一方、アメリカのトランプ大統領は2日、イランから示された新たな提案をこれから検討すると述べましたが、「イランが十分な代償を払っていない以上、それが受け入れられるとは想像できない」としています。

また、イランへの再攻撃について「イランが不適切な行動を取れば、可能性はある」と述べ、選択肢として排除しない考えを示しました。（ANNニュース）