◇パ・リーグ 日本ハム３―０オリックス（2026年5月3日 エスコンF）

日本ハムの勝利に沸くお立ち台で爆笑インタビューが行われた。

5日の子どもの日にちなんで、小学生の女の子が特別ヒーローインタビューの聞き手を務めた。

完封で2勝目を挙げた北山に対して、新庄監督はどんな人ですか？

北山は「監督はすごくいい匂いがして格好いい人です」と回答。他にも算数で計算が速くなるのは？ファンだったら誰を応援しますか？と質問が続いた。

「僕はそんなに算数好きじゃなかったんですけど、毎日数字を数えればいいんじゃないですか？」と見事な回答でスタンドを盛り上げた。

ここで質問が打ち切りとなり、投球について一言も発してない北山は「ちょっと！しゃべらせて」とアピールしたが、その声は“無視”され、スタンドの爆笑を誘った。

12球団最速10号を放った万波に対しては、チャンスで打てなかったときどういう気持ちですか？と直球質問。

これには「相手ベンチに帰りたくなります」と素直に回答。さらに背番号と同じ数のホームランを打って下さいというお願いには…。

「僕の背番号知ってるかな？」と、66番の背中を示し、スタンドを笑いに包んだ。