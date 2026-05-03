◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３×―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝

巨人の井上温大投手（２４）が６回を５安打３失点（自責２）で降板した。

初回はわずか９球で３者凡退に仕留める完璧な立ち上がり。２回には先頭の佐藤輝に四球を与えたが、続く大山を右飛、小幡、小野寺を連続三振に抑えて切り抜けた。３回には再び３者凡退。２死、高寺を迎えた場面で一時雨脚が強まったが、落ち着いた投球で二ゴロに打ち取った。

しかし４回、１死一塁で佐藤輝を迎えると、カウント２―１から１３５キロカットボールを右中間に運ばれこの日初失点。先制点を献上した。

５回は３者凡退に仕留めたが、６回には先頭・中野にこの日２本目の安打を許し、続く森下に左翼線二塁打を許すなど１死満塁。後続の小幡を空振り三振に仕留めたが、暴投と捕手・大城の失策で三塁走者と二塁走者が生還。一気に２点を失った。６回８７球自責２と粘投したが、味方の援護なく降板。今季３勝目はお預けとなった。降板後は「先制点を与え、最後も粘り切れなくて申し訳ないです」とコメント。試合は７回裏の阪神の攻撃中に雨が強まり、降雨コールドゲームに。井上は３敗目を喫した。

前回、４月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で６回３安打１失点（自責０）と好投し、今季２勝目を挙げていた左腕。同球場での登板は昨季の８月３０日以来で、同チームとの対戦は今季初。前日２日には「クリーンアップがすごく強力なので、その前に走者を出さないようにというテーマを持って投げたい。（甲子園は）風が特徴的なので、風を見ながら投げたい」と警戒を強めていた。