ユーチューバー・ヒカル（34）が3日までにYouTubeチャンネルを更新。SNSで広がる憶測について言及した。

ヒカルは4月29日に更新した動画で、人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していた加藤神楽との交際を公表。2人そろって動画に出演し、その際に加藤は現在シングルマザーであることも伝えていた。

そして、最新動画でヒカルは「今回はとある疑惑に回答したにと思います。それが、僕と彼女が不倫していたんじゃないかという疑惑がネット上でほぼ確定的のように言われていて、それについて本当のことをちゃんとお話しておかないとと思った」と、SNSで拡散されている憶測について言及した。

ヒカルは「結論から言うと、お互いに結婚していない状態で出会っています。不倫ではないです」と憶測を完全否定。そして、「彼女の名誉のためにも誤解を解きたい」とし、「彼女は人生においてそもそも不倫とか浮気を1回もしたことがないので、それだけは誤解ないようにお願いしたいなと」と強調した。

また、加藤が過去にキャバクラに勤務していたという憶測については「結構重い理由があるんですよ」と認め、「事件に巻き込まれてお金がなくなってみたいな、よくない理由があって。例えば付き合った人とのトラブルとかでいろいろあったらしいんですよね」と弁明していた。

そして「自分のことはとやかく言われても別いいいんですけど、全く浮気とか不倫とかしてない子がそういう風に言われるのはかわいそうだなと思ったので、これは訂正しておきたい」とし「もし、不倫や浮気をするとしたら、それは僕です」とも語っていた。