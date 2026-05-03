元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。中学時代に芸能活動をしていた過去について語った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は慶大卒の岩田に「慶応行く前はどうだったの？芸能活動もしているでしょ、あなた」と質問。岩田は「そうですね」とうなずいた。

きっかけは中2の夏休みに「暇すぎて、ずっと着メロをダウンロードしていた」と言い、当時の携帯は通信量無制限の契約ではなかったために「とんでもない金額(の請求)が来たんですよ」と振り返った。

すると「親がブチギレて、“いい加減にしなさい！”ってなって、“働いて返しなさい！”全部自分の責任で、1円もこっちは貸しません”」と言い放たれ、働くことに。東京・渋谷の学校に通っていたため以前スカウトされたことがあり、連絡を入れて芸能界に入ったとした。

アイドルとしてかと聞かれ「はい」「デビューですね」と明言。13歳当時のステージで歌う映像が披露されると、加藤は「やる気ねえなあ、おい！これ絶対デビューしてないよ！このダンスはなあ。なめくさってんな」と酷評した。

それでも岩田は「これを皮切りに、CMとかちょこちょこ」と語り、そのまま芸能の道を進もうとは思わなかったと問われると「いや、まずは目の前にある借金を返すっていうことが1個だったんで」と説明した。

大学入学後は「辞めましたし」と姉の影響で金融系の仕事に就きたいと思っていたとし、「なのでアメリカの大学とかに入学届とか出して」いたという。

それでもアナウンサーとなった理由については「中学校も高校も大学も、学部も一緒の先輩がいて、一つ上の。その先輩が“岩田、アナウンサー向いているから、とりあえずアナウンサーの業界1回受けてみない？”って」と勧められたためだとした。