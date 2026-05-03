佐藤璃果「乃木坂46として最後の活動日」美脚際立つドレスショット公開「天使すぎて泣いた」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/03】乃木坂46の佐藤璃果が5月2日、自身のInstagramを更新。同日に開催されたリアルミート＆グリートでのドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】卒業の乃木坂メンバー「神ショット」ミニ丈ドレスで美脚スラリ
5月2日のリアルミート＆グリートが乃木坂46として最後の活動日である佐藤は「乃木坂46として最後の日、最後のリアルミーグリありがとうございました」とつづり、複数枚の写真を投稿。ファンから贈られた色鮮やかな祝花と共に、白のフリルが幾重にも重なったドレス姿を披露した。ミニ丈の衣装からは美しい脚のラインがのぞいている。
この投稿にファンからは「淋しいけど卒業おめでとう」「脚が綺麗すぎ」「最後までお人形さんみたいで可愛い」「ドレス姿が天使すぎて泣いた」「全部神ショット」「幸せな時間をありがとう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】卒業の乃木坂メンバー「神ショット」ミニ丈ドレスで美脚スラリ
◆佐藤璃果、美脚際立つドレス姿で最後の活動を報告
5月2日のリアルミート＆グリートが乃木坂46として最後の活動日である佐藤は「乃木坂46として最後の日、最後のリアルミーグリありがとうございました」とつづり、複数枚の写真を投稿。ファンから贈られた色鮮やかな祝花と共に、白のフリルが幾重にも重なったドレス姿を披露した。ミニ丈の衣装からは美しい脚のラインがのぞいている。
◆佐藤璃果の投稿が話題
この投稿にファンからは「淋しいけど卒業おめでとう」「脚が綺麗すぎ」「最後までお人形さんみたいで可愛い」「ドレス姿が天使すぎて泣いた」「全部神ショット」「幸せな時間をありがとう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】