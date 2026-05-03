中村江里子アナ、イケメン夫との手繋ぎリゾートショット公開「旦那様の表情が愛情に溢れてる」「仲睦まじくて素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】フリーアナウンサーの中村江里子が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。リゾート地で夫と手を繋いだショットを公開した。
【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「ラブラブ」と話題の夫婦ショット
中村アナは、ヴィラが並ぶ場所や青い海などを背景に、夫と手を繋いでいるショットを3枚公開。オフホワイトの膝丈のノースリーブワンピースと白いシャツに白いパンツという色合いを揃えたコーディネートで、手を繋いで満面の笑顔を見せている中村を笑顔で見つめている夫の姿や、カラフルな花冠とレイを身につけた夫婦ショットなどを披露した。
この投稿に、ファンからは「仲睦まじくて素敵」「理想の歳の重ね方」「旦那様の表情が愛情に溢れてる」「ラブラブで憧れる」などの声が上がっている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「ラブラブ」と話題の夫婦ショット
◆中村江里子アナ、夫との手繋ぎショット公開
中村アナは、ヴィラが並ぶ場所や青い海などを背景に、夫と手を繋いでいるショットを3枚公開。オフホワイトの膝丈のノースリーブワンピースと白いシャツに白いパンツという色合いを揃えたコーディネートで、手を繋いで満面の笑顔を見せている中村を笑顔で見つめている夫の姿や、カラフルな花冠とレイを身につけた夫婦ショットなどを披露した。
◆中村江里子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲睦まじくて素敵」「理想の歳の重ね方」「旦那様の表情が愛情に溢れてる」「ラブラブで憧れる」などの声が上がっている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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