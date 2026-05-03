フリーアナウンサーでタレントの長久梨那(38)が3日までに自身のインスタグラムを更新。柔軟性のあるポーズを披露した。



【写真】こんなに反ってても涼しい笑顔…お見事！

公式プロフィルの特技に「360度開脚」と記すほど体が柔らかく、SNSでもたびたび「I字バランス」や200度近い角度で開脚した弓のようなポーズなど難易度の高い技を公開している。今回は上体を反らし、後ろに回した両手で両足首をつかむシャチホコのようなポーズを作り、カメラ目線で笑顔。往年のアニメファンなら、「ゲームセンターあらし」の「水魚のポーズ」でおなじみの体勢だ。



背中が大きく反り、手足もピンと伸びた姿は「駕籠」のように人が乗れそうなポーズ。長久も涼しい顔で微笑みながら「乗ってく?」とひと言添えている。ファンも呼応するように「乗ってく乗ってく りなちゃん可愛い」「それじゃ遠慮無く 本当に柔らかいですね!体のラインとお顔が綺麗です」「大船に乗った気持ちになれそう」「りなりーシャチホコ」「よくこんなポーズ取れますよね」と感嘆のコメントを寄せている。



埼玉県出身の長久はフリーアナウンサーのほか、リポーター、タレントとしてTOKYO MX「BOAT RACE ライブ」、NHK「テレビスポーツ教室」などに出演。1級小型船舶免許、第二級海上特殊無線技士免許、乗馬5級ライセンス、全米ヨガアライアンスRYT200の資格も持つ。2022年3月の誕生日に結婚を報告、2025年3月の誕生日に離婚を公表している。



（よろず～ニュース編集部）