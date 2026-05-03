プロボクシングWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋）が井岡一翔（37＝志成）に判定勝ちして初防衛に成功した東京ドーム興行から一夜明け、横浜市内の所属ジムで会見した。

井上拓は日本男子初の5階級制覇を狙った井岡から2、3回にダウンを奪い、ジャッジ1人がフルマークをつける3―0判定の完勝だった。試合について「やる前から勝てるか負けるか、どっちか分からない状況でしっかり勝てた試合だったので、今はホッとしてます」と振り返り、試合のポイントについて「一番はジャブですかね。ずっと父（真吾トレーナー）と話していた、ジャブで勝つということを遂行できたので、試合の良い流れに持ってこられた」と分析した。

家に帰ってから試合映像を見直したか、と問われると「見直そうとしたんですけど、ペイ・パー・ビュー（PPV）を買ってなくて、その日は諦めました」とまさかの答え。父・真吾トレーナーも「買ってない。システムも分からなくて…」と同調した。一方、一緒に会見した兄の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）は「僕は買いましたよ」は胸を張ったが、再後に興行主である大橋ジムの大橋秀行会長が「俺も買ってない」と、これまたまさかの回答。会見場は爆笑に包まれた。