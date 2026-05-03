『コンビニ兄弟』佐久間由宇子役に大島蓉子 キャラクター紹介（20）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、大島蓉子が演じる佐久間由宇子を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
大島蓉子が演じる佐久間由宇子は、志波三彦ファンクラブ会員のひとり。元看護師。夫とこがね村ビルで二人暮らし。志波の「由宇子さんのネイル、今日もすてきですね」の一言が、今の生きがい。志波のためにネイルやヘアスタイルをよく変える。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
大島蓉子が演じる佐久間由宇子は、志波三彦ファンクラブ会員のひとり。元看護師。夫とこがね村ビルで二人暮らし。志波の「由宇子さんのネイル、今日もすてきですね」の一言が、今の生きがい。志波のためにネイルやヘアスタイルをよく変える。