◆パ・リーグ 日本ハム３―０オリックス（３日・エスコンフィールド）

日本ハムは投打がかみ合い、史上７球団目となる通算５０００勝を達成した。球団創設８１年目で、通算成績は１０７７５試合、５０００勝５３８１敗３９４引き分け。過去には、巨人、ソフトバンク、西武、阪神、オリックス、中日の６球団が通算５０００勝を達成している。

初回、オリックス・九里の立ち上がりを攻め、レイエスの中前適時打、清宮幸の中犠飛で２点を先制。６回には万波が両リーグ一番乗りとなる１０号ソロを放ち、リードを広げた。

先発の北山は最速１５４キロの真っすぐを軸にオリックス打線を封じ、散発３安打無四死球でシャットアウト。今季初完封で節目の勝利に花を添えた。

日本ハムは１９４６年にセネタースとして創設され、東急フライヤーズなどを経て５４年から東映フライヤーズ。７３年の日拓ホームフライヤーズを挟んで、７４年から日本ハムファイターズとなった。北海道に移転した２００４年からは、北海道日本ハムファイターズと名称を変更した。

東映時代の６２年、水原茂監督のもと土橋正幸、尾崎行雄、張本勲らが活躍しリーグ初優勝＆日本一を達成。日本ハムでは８１年に大沢啓二監督が江夏豊、柏原純一、ソレイタらをまとめ上げリーグ制覇に導いた。

北海道移転３年目の２００６年には新庄剛志、小笠原道大、ダルビッシュ有らが移転後初のリーグ制覇を果たすと、中日との日本シリーズも制し日本一に輝いた。０７年にヒルマン監督がリーグ連覇を果たすと、０９年梨田監督、１２年栗山監督がリーグ制覇を達成。１６年には大谷翔平らを擁した栗山監督が１０年ぶりの日本一を果たした。