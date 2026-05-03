1児の母・田中れいな、ミニ丈ボトム＆ブーツコーデで美脚全開「脚長すぎてビックリ」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】元モーニング娘。の田中れいなが5月2日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムを身に着けたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】1児の母・36歳元モー娘。「スタイル抜群で見惚れる」美脚ショット
田中は、「お気に入りコーデ ナポレオンと水玉かわいい」とつづり、建物の前でポーズを決める全身ショットを投稿。黒のナポレオンジャケットにドット柄のミニ丈ボトム、足元には白のソックスと黒の厚底ブーツを合わせ、真っ直ぐでしなやかな美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎてビックリ」「憧れのスタイル」「脚がまっすぐで綺麗すぎ」「ジャケットの着こなしがオシャレ」「スタイル抜群で見惚れる」などという反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・36歳元モー娘。「スタイル抜群で見惚れる」美脚ショット
◆田中れいな、ミニボトム姿で美脚際立つ
田中は、「お気に入りコーデ ナポレオンと水玉かわいい」とつづり、建物の前でポーズを決める全身ショットを投稿。黒のナポレオンジャケットにドット柄のミニ丈ボトム、足元には白のソックスと黒の厚底ブーツを合わせ、真っ直ぐでしなやかな美しい脚が際立っている。
◆田中れいなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚長すぎてビックリ」「憧れのスタイル」「脚がまっすぐで綺麗すぎ」「ジャケットの着こなしがオシャレ」「スタイル抜群で見惚れる」などという反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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