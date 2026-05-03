春に行きたいと思う「広島県の旅行先」ランキング！ 2位「平和記念公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活の慌ただしさが一段落し、休日は少し足を伸ばして心癒やされる景色に出会いたい時期ですね。青い海や美しい緑に囲まれ、旬の味覚も堪能できるぜいたくなひとときを計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「広島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「川沿いに咲く桜並木が非常に美しく、平和への願いを込めながら静かに散策したい場所だからです。春の暖かな日差しの中で、歴史を学びつつ自然の美しさを同時に感じられる貴重な場所だと考えています」（30代男性／愛知県）、「平穏を感じやすいこの春の陽気の中、平和であることの感謝と願いを込めて訪問したいと思った」（30代女性／東京都）、「1度は行ってみたいと思ってたから」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「嚴島神社は季節によって雰囲気が変わると思うので、春がどんなかみてみたい」（40代女性／神奈川県）、「嚴島神社は、春の穏やかな気候の中で訪れると、海と社殿が織りなす美しい景観を最も心地よく味わえる場所だからです。満潮時には海に浮かぶように見える大鳥居が特に印象的で、春の柔らかな光に照らされる姿は格別です」（40代女性／滋賀県）、「嚴島神社をおすすめします。満潮時に海に浮かぶように見える大鳥居は幻想的で、春は穏やかな気候の中でゆったりと過ごすことができます。周辺の自然も美しく、新緑や桜とともに日本らしい風景を堪能できる点も魅力です。非日常的な景観を体験できるため、久しぶりに訪れたい思いになりました」（40代男性／千葉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「広島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：平和記念公園／59票2位は、世界平和を願う場所として知られる「平和記念公園」です。園内には多くの桜が植えられており、春は静かな祈りとともに美しい花々を楽しむことができます。川沿いの桜並木を散策したり、遊覧船から景色を眺めたりと、穏やかな春のひとときを過ごせる場所です。
回答者からは「川沿いに咲く桜並木が非常に美しく、平和への願いを込めながら静かに散策したい場所だからです。春の暖かな日差しの中で、歴史を学びつつ自然の美しさを同時に感じられる貴重な場所だと考えています」（30代男性／愛知県）、「平穏を感じやすいこの春の陽気の中、平和であることの感謝と願いを込めて訪問したいと思った」（30代女性／東京都）、「1度は行ってみたいと思ってたから」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：嚴島神社／86票堂々の1位は、廿日市市の宮島（厳島）に位置する「嚴島神社」です。海上に浮かぶような朱塗りの社殿と、背後に広がる弥山の新緑が春の光に美しく映えます。宮島は島内各所に桜の名所が点在し、歴史的な建物と自然が一体となった、春ならではの情緒あふれる風景を求めて多くの参拝客が訪れます。
回答者からは「嚴島神社は季節によって雰囲気が変わると思うので、春がどんなかみてみたい」（40代女性／神奈川県）、「嚴島神社は、春の穏やかな気候の中で訪れると、海と社殿が織りなす美しい景観を最も心地よく味わえる場所だからです。満潮時には海に浮かぶように見える大鳥居が特に印象的で、春の柔らかな光に照らされる姿は格別です」（40代女性／滋賀県）、「嚴島神社をおすすめします。満潮時に海に浮かぶように見える大鳥居は幻想的で、春は穏やかな気候の中でゆったりと過ごすことができます。周辺の自然も美しく、新緑や桜とともに日本らしい風景を堪能できる点も魅力です。非日常的な景観を体験できるため、久しぶりに訪れたい思いになりました」（40代男性／千葉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)