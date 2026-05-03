１４人組小中学生ダンス＆ボーカルグループ「ＰＧ」が３日、ロッテ―西武戦（ＺＯＺＯマリン）前に歌唱パフォーマンスを行った。

平均年齢１３歳の１４人は、グラウンドに元気よく姿を現すと、ＴｉｋＴｏｋの総再生回数３億回超えのバズり曲「ＢＡＮＡＢＡＮＡ」と１日に配信開始されたばかりのシングル「スカイロケット」を披露。強風にも負けない熱いパフォーマンスで選手を後押しした。

初のプロ野球試合のイベントの登場を終え、ＲＹＵＤＯは「会場が大きく開放感がすごくて、パワフルになれた。盛り上げられたんじゃないかなって思ってます」。ＲＩＡＮＡも「１４人でパフォーマンスをすることが久しぶりだったのですごく楽しかった」と笑みを浮かべた。

新曲「スカイロケット」はこれまでの明るいピュアな楽曲から一転、ヒップホップ調に挑戦した一曲だ。ＡＮＪＩは「雰囲気がガラッと違った楽曲となってます」と強調した。

野球ファンのＡＯＩは始球式登板に夢を抱き「ど真ん中に１００キロ投げます」と目標を宣言。プライベートでロッテ戦を観戦した際に、１試合３本塁打を放った「山口（航輝）選手に（打席に）立ってもらいたいです」と熱望していた。