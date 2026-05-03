◆ファーム・リーグ 巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

脳しんとう特例措置で登録抹消中の巨人・泉口友汰内野手が３日、ファーム・リーグ・広島戦で実戦復帰。マルチ安打をマークし「今日やった感じだといつ呼ばれてもいい状態ではあると思う。あとは監督さんだったり首脳陣の方が決めるところだと思います」と振り返った。

「３番・遊撃」でスタメン出場。泉口の名前がコールされるとＧタウンは拍手に包まれた。１回裏に迎えた第１打席。アドゥワの２球目、１４７キロ直球に対して左飛となった。

１―０の４回は１死からこの日のチーム初安打となる左中間への二塁打で出塁。さらに６回２死からも右前安打を放って、マルチ安打をマーク。持ち前の打力も披露し「自分のタイミングで打ちに行ったときにスイングをかけられるのかというところと、追い込まれてからの対応を確認したかった。確認したいことが確認できた感じですね」と手応えを得た。

守備でも５回２死で４番・堂林の中前へ抜けそうな打球を華麗なステップで捕球して素早く一塁へ送球。７回表の守備からは交代となって、復帰戦を終え「なんの問題もなく、いつも通りにプレーができたんじゃないかな、と思います」と笑顔を見せた。

泉口は４月２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に直撃し「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断。同日、脳しんとう特例措置で出場選手登録を抹消された。「事故的な感じのケガだったので、落ち込んでも仕方ない」と前を向きながらも「見たらフラストレーションがたまっちゃうので。『なんで俺はここにおんねん』って気持ちになっちゃうので」とあえて１軍の試合は見ることはなかったと言う。

無事、実戦復帰を終え、待ちわびていた多くのファンへ元気な姿を見せた。「すごく温かい声であったり、Ｇタウンはすごい（ファンとの距離が）近いので、よりはっきり聞こえますし、またこれからもファンのみなさんに喜んでもらるように頑張りたいなと思いました」と意気込んだ。