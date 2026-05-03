東京ドームで行われたダブル世界戦から一夜明けた３日、ともに防衛を果たした世界スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥と、弟でＷＢＣ世界バンタム級王者・拓真が、所属する大橋ジムで会見。拓真が前日の試合を見返せていないことを告白した。

自分の試合を見返したか、という質問に尚弥は見直した上で「２ポイント差は厳しいな」との感想を口にした。続けて回答を求められた拓真は「家帰って見直したんですけど、その日は諦めました。ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）を買ってなくて見られていない」と驚きの告白をした。

会見に同席した父・真吾トレーナーは「俺も。システムも分からない」と同調。大橋秀行会長も「俺も買ってない」とまさかのコメントを残した。

東京ドーム興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」の独占配信で、事前に配信チケットを購入するＰＰＶ方式だった。ＰＰＶ配信チケットは、事前販売が６０５０円から、当日販売は７１５０円から（ともに税込み）。「ドコモＭＡＸ」「ドコモポイ活ＭＡＸ」契約者は追加料金なしで視聴でき、ＰＰＶチケットの購入は不要だった。