にんじん2本分どっさり！豚肉100gでも満足『人参とにらの海苔チヂミ』が栄養満点
彩り担当として、わき役になりがちなにんじんを、今回はたっぷり2本使って主役に。
豚肉といっしょに細切りにして香ばしく焼けば、食べごたえも満点のチヂミに仕上がります。加熱するとじんわり甘くなり、子どもにも食べやすい味わい。にらとのり風味も加わり、ついつい箸が進む一皿です！
『にんじんとにらののりチヂミ』のレシピ
材料（2人分）
にんじん……2本（約300g）
豚バラ薄切り肉……100g
にら……1/2束（約50g）
焼きのり（全形）……1枚
塩……小さじ1/2
〈たれ〉
酢……大さじ1
しょうゆ……小さじ1
一味唐辛子……少々
片栗粉……大さじ4
小麦粉……大さじ3
サラダ油……大さじ2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
にんじんは皮をむき、斜め薄切りにしてから縦に細切りにする。にらは長さ4cmに切る。豚肉は幅1cmに切る。ボールににんじんと豚肉を入れて塩をふり、豚肉をほぐしながらよく混ぜて5分おく。
（2）生地を作る
（1）のにんじんと豚肉をかるく押さえながらボールを傾け、下にたまった水を捨てる。にらと、焼きのりを細かくちぎって加え、さっと混ぜる。片栗粉、小麦粉を加えてさっと混ぜる。
（3）生地を焼く
フライパンにサラダ油を中火で熱し、（2）を広げ入れる。フライ返しなどで押さえながら2分ほど焼き、弱火にして3分焼く。上下を返して弱火で4分焼き、強火にして1分焼く。ペーパータオルに取り出して油をきり、食べやすく切って器に盛る。〈たれ〉の材料を混ぜて添える。
お子さんにもおすすめの逸品なので、お子さん用なら〈たれ〉の一味唐辛子は抜いても◎。香ばしさと風味があとを引き、ごはんのおかずにも、おつまみにも活躍しますよ。
出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。