にんじん2本分どっさり！豚肉100gでも満足『人参とにらの海苔チヂミ』が栄養満点

彩り担当として、わき役になりがちなにんじんを、今回はたっぷり2本使って主役に。

豚肉といっしょに細切りにして香ばしく焼けば、食べごたえも満点のチヂミに仕上がります。加熱するとじんわり甘くなり、子どもにも食べやすい味わい。にらとのり風味も加わり、ついつい箸が進む一皿です！

『にんじんとにらののりチヂミ』のレシピ

材料（2人分）

にんじん……2本（約300g）

豚バラ薄切り肉……100g

にら……1/2束（約50g）

焼きのり（全形）……1枚

塩……小さじ1/2

〈たれ〉

酢……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

一味唐辛子……少々

片栗粉……大さじ4

小麦粉……大さじ3

サラダ油……大さじ2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

にんじんは皮をむき、斜め薄切りにしてから縦に細切りにする。にらは長さ4cmに切る。豚肉は幅1cmに切る。ボールににんじんと豚肉を入れて塩をふり、豚肉をほぐしながらよく混ぜて5分おく。

（2）生地を作る

（1）のにんじんと豚肉をかるく押さえながらボールを傾け、下にたまった水を捨てる。にらと、焼きのりを細かくちぎって加え、さっと混ぜる。片栗粉、小麦粉を加えてさっと混ぜる。

（3）生地を焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、（2）を広げ入れる。フライ返しなどで押さえながら2分ほど焼き、弱火にして3分焼く。上下を返して弱火で4分焼き、強火にして1分焼く。ペーパータオルに取り出して油をきり、食べやすく切って器に盛る。〈たれ〉の材料を混ぜて添える。

お子さんにもおすすめの逸品なので、お子さん用なら〈たれ〉の一味唐辛子は抜いても◎。香ばしさと風味があとを引き、ごはんのおかずにも、おつまみにも活躍しますよ。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）