C・ロナウド「23歳に見えるかい?」元同僚が明かす、ストイックさ際立つエピソード
ブラジル代表FWアントニー(ベティス)が、マンチェスター・ユナイテッド時代に共闘したFWクリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)との印象的なエピソードを明かした。ブラジル『Globo』がインタビュー内容を伝えている。
アントニーはロナウドの人柄について「クリスティアーノは素晴らしい人で、彼からは多くを学べる」と語り、単なるスターではなく日常的に影響を与える存在だったと強調。なかでも強烈な印象として語られたのが、ロッカールームでの一幕だった。
「彼は冗談で、“人は僕を傲慢だと思っているけど、実際はすごくおちゃめなんだ”と言っていた」
さらにアントニーは、C・ロナウドの徹底した身体管理を象徴するエピソードを詳細に振り返る。
「ある時、彼が自分の体を見せてきて、『23歳に見えるかい?』って聞いてきたんだ」
「本当に恥ずかしくなったよ。だって、ほぼ40歳なのに、あのレベルのコンディションを保っているんだから」
この出来事についてアントニーは、単なる冗談ではなくトップレベルで戦い続けるための姿勢を示すものだったと受け止めた。「彼のケアのレベルがすべてを物語っている。みんなにとっての基準であり、模範だ」。アントニーはC・ロナウドが「今日はサッカーの話はしない」と語り、人生や読書などについて会話を交わしたことも明かし、ピッチ外でも学びが多かったという。
アントニーはロナウドの人柄について「クリスティアーノは素晴らしい人で、彼からは多くを学べる」と語り、単なるスターではなく日常的に影響を与える存在だったと強調。なかでも強烈な印象として語られたのが、ロッカールームでの一幕だった。
さらにアントニーは、C・ロナウドの徹底した身体管理を象徴するエピソードを詳細に振り返る。
「ある時、彼が自分の体を見せてきて、『23歳に見えるかい?』って聞いてきたんだ」
「本当に恥ずかしくなったよ。だって、ほぼ40歳なのに、あのレベルのコンディションを保っているんだから」
この出来事についてアントニーは、単なる冗談ではなくトップレベルで戦い続けるための姿勢を示すものだったと受け止めた。「彼のケアのレベルがすべてを物語っている。みんなにとっての基準であり、模範だ」。アントニーはC・ロナウドが「今日はサッカーの話はしない」と語り、人生や読書などについて会話を交わしたことも明かし、ピッチ外でも学びが多かったという。