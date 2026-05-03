英2部チャンピオンシップが終了! 松木玖生サウサンプトンと平河悠ハルがプレミアリーグ昇格を懸けたPOへ
イングランド・チャンピオンシップ(英2部)は2日に最終節が一斉開催され、来季プレミアリーグ昇格チームと昇格プレーオフ進出クラブが確定した。すでに優勝と自動昇格を決めていたコベントリーに続く残り1枠を巡る争いは三つ巴になっていたが、イプスウィッチが2位確定で昇格決定。3位ミルウォール、4位サウサンプトン、5位ミドルズブラ、6位ハル・シティが昇格プレーオフに回る。
勝ち点81で2位につけていたイプスウィッチは、ホームで14位QPRと対戦。前半10分までにFWジョージ・ハーストの1得点1アシストで2点を先行すると、終盤にも追加点を奪い3-0で快勝。自力で2位を守り抜き、昨季の降格からわずか1年でのプレミアリーグ復帰を決めた。なお、QPRの斉藤光毅は後半18分から出場している。
一方、ミルウォールはオックスフォードに2-0で勝利して3位を確保。ミドルズブラはレクサムと2-2で引き分けた結果、サウサンプトンがプレストン・ノースエンドに3-1で勝利して勝ち点で並び、得失点差で上回って4位に浮上した。これによりミドルズブラは5位に後退。さらに、ハル・シティが最終節で勝利し、6位に滑り込んでいる。サウサンプトンのMF松木玖生は最終節でメンバー外、ハル・シティのMF平河悠がベンチ入りも出場はなかった。
この結果、1位コベントリーと2位イプスウィッチが自動昇格。一方で、3位から6位の4チームによる昇格プレーオフに回るのはミルウォール、サウサンプトン、ミドルズブラ、ハル・シティの4クラブとなった。昇格プレーオフは準決勝2試合と決勝で構成され、最終的に勝ち上がった1チームのみがプレミアリーグ昇格権を手にする。
プレーオフは8日と9日に準決勝第1戦が行われ、6位ハル・シティと3位ミルウォール、5位ミドルズブラと4位サウサンプトンが対戦。第2戦は11日と12日に実施。決勝は23日にウェンブリースタジアムで行われる予定となっている。
勝ち点81で2位につけていたイプスウィッチは、ホームで14位QPRと対戦。前半10分までにFWジョージ・ハーストの1得点1アシストで2点を先行すると、終盤にも追加点を奪い3-0で快勝。自力で2位を守り抜き、昨季の降格からわずか1年でのプレミアリーグ復帰を決めた。なお、QPRの斉藤光毅は後半18分から出場している。
この結果、1位コベントリーと2位イプスウィッチが自動昇格。一方で、3位から6位の4チームによる昇格プレーオフに回るのはミルウォール、サウサンプトン、ミドルズブラ、ハル・シティの4クラブとなった。昇格プレーオフは準決勝2試合と決勝で構成され、最終的に勝ち上がった1チームのみがプレミアリーグ昇格権を手にする。
プレーオフは8日と9日に準決勝第1戦が行われ、6位ハル・シティと3位ミルウォール、5位ミドルズブラと4位サウサンプトンが対戦。第2戦は11日と12日に実施。決勝は23日にウェンブリースタジアムで行われる予定となっている。