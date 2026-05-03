イングランド・プレミアリーグのリバプールが来季に向け、すでに課題のセンターバック補強を行っていることが明らかになった。

英サッカーサイト『チームトーク』が掲載した記事によると、昨季はスロット監督のプレミアリーグ・デビュー・シーズンで優勝。しかし今季は４億５０００万ポンド、日本円にして約９７６億５０００万円もの補強費をかけたにもかかわらず、成績が低下。トロフィーは勝ち取れず、来季の欧州ＣＬ出場権を確保したことが最大の成果となっている。

その不振の原因の一つに、オランダ代表で、主将のファン・ダイクとフランス代表ＤＦコナテのセンターバックの不調が指摘され、昨夏の移籍最終日に獲得したかに見えたイングランド代表ＤＦグエイをマンチェスターＣにさらわれたことも痛手となった。

こうした状況でスロット監督が白羽の矢を立てたのがナポリ所属のオランダ人ＤＦサム・ブーケマ（２７）。「チームトーク」によると、リバプールはすでに２８００万ユーロ（約５１億８０００万円）の移籍金オファーを出して、獲得が具体化している。