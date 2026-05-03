◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―中日（３日・マツダスタジアム）＝雨天中止

中日・井上一樹監督が不振のボスラーを励ました。打率２割１分６厘の助っ人は最近３試合も１２打数無安打、５三振。１日の広島戦（マツダ）では、細川成也外野手の４四球の直後に全て凡退した。３度の好機で快音が響かず、守備でも失点につながる失策。打順を７番に下げた３日も無安打に終わった。

普段から練習熱心な助っ人。この日も必死に打撃練習を行う姿を見た指揮官は「去年を振り返ってごらん」と声をかけた。来日１年目の昨季も開幕直後は苦戦したが、徐々に調子を上げて後半は活躍。「あんたはスロースターターなところもあるから。そういう時期はあっても、シーズンを通じて勝利に貢献できると信じているから頑張っていこう」と背中を押した。

「フォームとかも大事だけど、打ちたいという焦りやメンタル的なことも大きい。その緩和をできる限り」と指揮官。チーム全体についても「連戦も続いて過酷な日程で、うちは故障者も多い。選手の疲れも考慮し、いい方向に捉えるべきかなと思います」と雨天中止を前向きに捉えた。