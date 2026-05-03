「なぜ攻めないんだ」――SNSで渦巻いた中谷潤人の序盤戦への疑問　評価されるべき怪物・井上尚弥に対する“高難易度の選択”とは

井上に敗れ、肩を落とした中谷(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA

「なぜ中谷は攻めないんだ」

5月2日に東京ドームで実現したボクシングの世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）との世紀の一戦で、挑戦者となった中谷潤人は、どちらかと言えば静かな立ち上がりを見せた。

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常に中間距離を保ちながら、ステップインで懐に飛び込もうとする王者にカウンターを食らわせる機会を虎視眈々と狙い続けた。本人曰く「（井上に）学ばせないというところでああいう戦い方になりました」という選択だったが、積極性には欠けた。

実際、序盤4ラウンドはジャッジ全員が井上にポイントを与えた。そうした内容を目の当たりにし、SNS上では、国外ファンを中心に冒頭の疑問符を投げかける投稿が目立った。

しかし、相手は、優れたボクシングIQを持つ百戦錬磨のモンスター。わずかな綻びすらも勝機に結びつける力がある。ゆえに“打倒・井上”を誓った中谷の選択に理解を示す声も上がった。

米メディア『Boxing Social』などに寄稿するスポーツジャーナリストのカルロス・ライナス氏は自身のXで「多くの人たちは、ナカタニがスロースタートすぎたと口にしているが、そもそもイノウエのディフェンスワーク、そして彼のボクシングスタイルを読み解く難しさ、さらにあの距離間で戦う難易度の高さを評価すべきだと思う」と強調。見た目以上にハードな技術戦をこなした“最強挑戦者”を称えた。