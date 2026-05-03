木村拓哉「ようやく、伝えられるタイミングが来ました！」ギターを抱えるモノクロショットに反響！
俳優の木村拓哉さんは5月3日、自身のInstagramを更新。ギターを抱えるモノクロショットを披露しました。
【写真】木村拓哉のモノクロショット
この投稿には、記事執筆時点の3日現在で2万8000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】木村拓哉のモノクロショット
「ようやく、伝えられるタイミングが来ました！」木村さんは「『ようやく、伝えられるタイミングが来ました！ ちょいと、新たな試みを。引き続きのお付き合いを宜しくお願いします』拓哉」とつづり、1枚の写真を投稿。ギターを抱えて椅子に座り、口に手を当てたポーズのモノクロショットを披露しています。
「C＆C STAGE」にレーベル移籍を発表同日、木村さんがエイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「C＆C STAGE」にレーベル移籍することが発表されました。「C＆C STAGE」公式ホームページには、「これまで以上に楽しめる場所を届けていきたいと思っています。海外も含め、より多くの方とつながっていけたら嬉しいです。現在は新作の制作も進めており、直接お会いできる機会も含めて準備していますので、ぜひ楽しみにしていてください」と木村さんからのファンに向けたコメントも。これからの木村さんの新たな試みに期待したいですね！
(文:福島 ゆき)