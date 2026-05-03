【アナグラムクイズ】「い ね さ す や」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
限られた文字を組み合わせて、隠されたキーワードを見つけ出すパズルです。シンプルですが、意外と頭を柔らかくしないと解けないかもしれません。制限時間は1分！ あなたの語彙力と直感で、正解を導き出してみてください。
い ね さ す や
ヒント：最後の文字は「ね」
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▼解説
正解は、最も安い価格を意味する「最安値（さいやすね）」でした！ 「いね」という並びから農業関連の言葉を連想して迷った方も多いのではないでしょうか？ お買い物中によく目にする、嬉しい言葉が正解でした。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
限られた文字を組み合わせて、隠されたキーワードを見つけ出すパズルです。シンプルですが、意外と頭を柔らかくしないと解けないかもしれません。制限時間は1分！ あなたの語彙力と直感で、正解を導き出してみてください。
問題：「い ね さ す や」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
い ね さ す や
ヒント：最後の文字は「ね」
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正解：さいやすね正解は「さいやすね」でした。
▼解説
正解は、最も安い価格を意味する「最安値（さいやすね）」でした！ 「いね」という並びから農業関連の言葉を連想して迷った方も多いのではないでしょうか？ お買い物中によく目にする、嬉しい言葉が正解でした。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)