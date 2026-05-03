夕食会での暗殺未遂から危うく難を逃れたトランプ大統領。イランに対しては「これ以上いい人でいるのはやめた」と宣言し、新たな揺さぶりをかけています。

【写真を見る】「2人の王（Two Kings）」物議を醸したホワイトハウスの投稿

夕食会で銃撃事件 逮捕の男はエプスタイン疑惑を批判

4月25日にトランプ大統領が出席したのは、ホワイトハウスの記者会が主催する夕食会。

日頃は大統領に厳しい質問を浴びせる記者たちと、和やかに食事を楽しむはずの場でした。

例えば、2006年には、ブッシュ大統領がそっくりさんを伴って登場。支持率が低迷する中での自虐的なジョークを披露。

ブッシュ大統領（2006年当時）

「今日は気分がいい。ホワイトハウスの人事異動で何とか生き残れたのでね」

また、2016年にはオバマ大統領も、退任間近の自分に対し、“外国の要人が失礼になってきた”と愚痴をこぼし…

オバマ大統領（2016年当時）

「イギリスのジョージ王子は、私との会談でバスローブ姿だった。これは侮辱だ」

当時2歳だった王子との対面をネタに、記者たちの爆笑を誘っていました。



今回も記者を相手に、トランプ氏からどんなジョークが飛び出すのか注目されていた矢先。

会場にいた各国の記者

「伏せて！伏せて！」

「発砲があったようです…」

夕食会場で銃撃事件が発生。退避する事態となったのです。

「大したことをしていない人は狙われない」会見で発言も

監視カメラには、男が会場の警備を突破する様子が映っています。その際、男は発砲し、会場に突入しようとしたところを取り押さえられました。



そして、記者がドレスアップしたまま開かれた会見。

トランプ大統領

「最も多くのことを成し遂げ、大きな影響を与えた人物こそが暗殺の標的になる。大したことをしていない人は狙われないんだ」

トランプ氏からは、あからさまに分断を煽る発言はありませんでしたが、レビット報道官は、野党やメディアに責任を転嫁するかのような姿勢。

レビット報道官（27日）

「この政治的暴力は、大統領とその支持者に対する組織的な悪者扱いから来ている。それは民主党議員や、一部のメディアによっても行われている」

今回の銃撃事件で逮捕された男の犯行メモには、トランプ氏のエプスタイン疑惑への批判などが記され、男は、トランプ氏の強権姿勢に抗議する「No Kingsデモ」にも参加していたとされます。

英チャールズ国王が訪米 「2人の王」と投稿し物議

そんな折、アメリカを訪れたのはイギリスのチャールズ国王。

するとホワイトハウスは、トランプ氏と並んだ写真を「2人の王（Two Kings）」と題して公式SNSに投稿したのです。

こうした描写が物議を醸そうが、本人はどこ吹く風。晩さん会では、イラン攻撃をめぐって、こうアピールしました。

トランプ大統領（28日）

「ご存じの通り、中東での作戦は順調に進んでいる。チャールズ国王は私以上に分かっているが、敵には決して核兵器を持たせない」

しかし、そのチャールズ国王が同じ日に行った議会演説では、聖書の表現を引用し、アメリカ独断での戦争拡大に“クギ”を刺していました。

チャールズ国王（28日）

「この激動の時代に世界のパートナーと手を携え、『鋤（農具）を剣（武器）に打ち直す』流れを食い止めるよう願い祈っています」

国防長官に厳しい追及 イラン核開発は「脅威」か「野望」か

そして、イラン攻撃から2か月を迎えるなか開かれた、4月29日の議会公聴会。

戦費がすでに4兆円（250億ドル）に達したことが公表され、ヘグセス国防長官が厳しい追及にさらされます。

民主党 ガラメンディ下院議員

「大統領は、自らとアメリカを中東での新たな戦争という“泥沼”にはまり込ませた」

ヘグセス国防長官

「あなたは（イラン攻撃を）“泥沼”と呼び、敵に宣伝材料を与えるのか。その発言は恥知らずだ」

さらに、トランプ政権が攻撃の“大義”としているイランの核開発疑惑をめぐっては…

民主党 スミス下院議員

「イランはまだ屈服していないということですね…？」

ヘグセス国防長官

「核施設は（去年の攻撃で）完全に破壊した」

民主党 スミス下院議員

「おいおいおい。『核兵器が差し迫った脅威だったから、戦争を始めざるを得なかった』と、60日前に言いましたね。なのに、それ以前に完全に破壊されていたと？」

ヘグセス国防長官

「イランは核開発の野望を捨てていない」

イランの核兵器開発は「差し迫った脅威」ではなく、単なる「野望」だったのでしょうか。

核問題へのこだわり強調…トランプ大統領は「攻撃再開」示唆も

5月1日にはトランプ氏から、こんな発言も飛び出しました。

トランプ大統領

「我々は勝っていないという人たちがいる。極左だ。これは反逆罪だぞ」

そして、イランとの協議では、あくまでも核問題にこだわる姿勢を強調します。

トランプ大統領（29日）

「イランも歩み寄っているが、問題はそれが十分かどうかだ。核兵器の放棄に同意するまで合意は決して成立しない」

さらに、SNSには画像とともに「これ以上“良い人”でいるのはやめだ」と投稿。攻撃の再開もチラつかせています。