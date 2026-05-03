お笑いタレント東野幸治（58）が2日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。収録日の数日後にもめた後輩芸人とご飯に行く約束をしていることを明かした。

若槻から、ちょんまげラーメンきむとパンクブーブー佐藤哲夫がもめたうわさを聞かれ、東野は営業で哲夫の指摘に「きむが口答えしたみたいなのがあって」と、事の発端を語った。

東野は「それを、きむとネルソンズ青山と、（コロコロチキチキペッパーズ）ナダルが、YouTubeやってんねん。そこで先輩やけどネタにして、悪口言って。それが8カ月、9カ月寝かせていたのがなぜかなんか知らんけど哲夫さんの耳に入って。『お前らがおかしいやろ』って怒って。怒ったらあかんから吉本が間に入って、その3人がやってるYouTubeに乱入する。それでお笑いにして、最後は仲直りみたいな筋書きで乱入したけど、きむが一向に謝らず、延々1時間ぐらい気まずい空気流れて、佐藤哲夫くんが『1回止めましょう』って言って。オフのところで『もうちょっとポップにやろうや』って、それを撮って流したわけ」と“仲直り”が難航し、公開されていない映像が存在することを明かした。

東野は「で、その“＃1”をナダルが持っていて。それをみんなに見せているっていう話をサルゴリラが俺にしてきて。途中まで知ってたけど、『＃1あるの!? 見せて欲しいな』っていうのをラジオでしゃべったら、哲夫の耳に入って、哲夫がもう『ナダル！』ってなってもめていたから」とさらに展開したことを語った。

東野が「明後日、きむとナダルとネルソンズ青山と4人でご飯食べる」と告げると、若槻は「#1見るじゃん！」とつっこんだ。

東野は「#1はもう存在してない、消えたってことになってるから」と答えた。「（芸人が）一生懸命生きてるから、一生懸命生きてて、歯車が合わなくなったところを油さしに行く作業というか」と自身の役回りを語った。