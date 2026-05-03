◆ファーム・リーグ 巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人・西舘勇陽投手（２４）が２軍戦で実戦復帰し、予定の２回を２２球で１安打無失点１奪三振に封じた。最速は球場表示で１５１キロ。計１４球投じた直球のうち８球が１５０キロ台と球威で押し込んだ。

０―１の５回から４番手でマウンドへ。先頭・名原を３球で二邪飛、佐藤啓を１球で遊飛、堂林を２球で遊ゴロに打ち取り、オール直球で３者凡退。小気味良い投球にノるように、遊撃・泉口のファインプレーも飛び出した。

続く６回は一転、変化球を織り交ぜてカウント有利に進めた。田村を二ゴロ、ファビアンを高め直球で空振り三振。林には中前打を許したが、最後は渡辺を１１９キロのカーブで遊飛に抑えた。

２３年のドラフト１位右腕。大卒３年目の今季は春季キャンプを１軍で完走するも、上半身のコンディション不良を訴えて３月３日から故障班へ。４月１６日に座った捕手への投球を再開し、同２９日には山崎伊織とそろってライブＢＰに登板。打者のべ１１人に３５球を投げ込み、いきなり最速１５１キロを計測した。その際は「２か月ぶりにしてはよかったんじゃないかな」と振り返っていた。