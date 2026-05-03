家にあるものでここまで可愛くなる！驚きの手作りラッピング術
【画像を見る】シンプルな紙コップがまさかの大変身！「発想が天才レベル」な簡単ラッピング
「ラッピング、もう少しかわいくできたらいいのに…」「忙しくてつい簡単に済ませちゃうんだよね」
そんなラッピングのお悩みを解決してくれるのが、Instagramで話題のkarinco_kurashiさんの投稿。家にあるもので手間なく簡単にできる、かわいいラッピングが3つ紹介されています。
どれも見た目のかわいさはもちろん、作る時間も楽しめるものばかり。4万いいねがついた話題のラッピング方法をぜひ参考にしてみてください。
最初に紹介するのは、紙コップでマフィン型を作る方法です。
何かと余りがちなイベントやパーティー用の紙コップ。ラッピングに活用すれば、エコロジーにもつながりますよね。
まずは紙コップの縁にペンで8等分の印をつけます。定規を使って対角線状に線を引けば、バランスよくつけられます。
次に、印を付けた箇所から底に向かって3センチの切り込みを入れていきます。ハサミの刃先に、3センチの長さが分かるようマスキングテープで印をつけると、同じ深さにそろえやすいです。
すべての印に切り込みを入れた後は、コップの縁を切り落としてお菓子を入れます。
お菓子を入れ終わったら、切り込み部分を内側に折りたたんでいきます。最後の1枚を一番下に入れ込めば、ふた部分が完成。
ふたが完成したら、もう一度しっかりと折り目をつけましょう。
ひもを結べばさらにかわいさがアップ！底に切り込みを入れて紐を通せば、ズレ防止にもなります。ひもの色や種類を変えて、かわいく仕上げてくださいね。
■2.折り紙でテトラ型ラッピング
2つ目に紹介するのは、折り紙やデザインペーパーで三角錐のようなテトラ型を作る方法です。
透け感や光沢感があるデザインペーパーを使えば大人へのプレゼントにも最適。普通の折り紙でも十分かわいく仕上がります。
まずは裏面にした折り紙の下部分を1センチ幅に折ります。
1センチに折った部分を上部分まで引き上げ、全体を半分に折ります。合わせた場所の右下に軽く折り目をつけましょう。
1センチくらいを目安に、しっかりと折り目をつけるようにしてください。
次に、最初に折った下1センチ部分と、折り目をつけた右横部分に両面テープを貼り付けます。
下部分は端から端まで両面テープを貼ります。右横部分は、折り目を中心に数センチだけ貼り付けてください。その後、下部分のテープをはがし上部分とくっつけます。
筒状になったら横のテープもはがし、中にお菓子を入れます。ここでお菓子を入れすぎないのがポイント。折り紙がゆがまない程度にとどめましょう。
お菓子を入れたら、折り紙の線に沿って下部分を三角形にしていきます。
三角形ができたら上の余った部分をカットし、2回ほど内側に折り曲げシールを貼ったら完成です。
大勢が集まるイベントごとや、ちょっとしたお菓子を配る時にもぴったりのラッピング。ペーパーやシールを変えれば、イメージもぐっと変わります。
■3.紙袋でシャツ風ラッピング
最後は紙袋を使ったシャツ風ラッピングです。使っていない紙袋の救済にもぜひどうぞ。
まず、上部の紙を数センチ残した状態で、ハサミを使って中心に向かって両端を数センチカットします。切った部分を引き出します。破れないようにゆっくりと引き出しましょう。
次に、引き出した部分が襟の形になるように手前に折ります。角度はお好みでOK。折り目をしっかりつけるのがきれいに仕上げるポイントです。
その後、切り込みの下部分を引き出し、三角形に整えます。両端をなるべく同じ形にするのがバランスよく見せるコツです。この時も、しっかり折り目をつけるようにしましょう。
最後に襟の部分にリボンをつければ見事Tシャツの形に！
贈る相手によって袋の色を考えるのも、楽しみのひとつです。お子さんと作っても楽しめるでしょう。
「とても素敵なコメントをたくさんいただきました。バレンタイン前だったこともあり、実際にラッピングして渡したという声も多く聞くことができて大変うれしかったです」とkarinco_kurashiさん。
「大切な方に可愛いラッピングをされる方がたくさんいるんだな〜と、見てくださる方々の生活を思い浮かべてとてもうれしく思いました」とも語ってくれました。
この投稿のコメント欄には「全部かわいいです」「見てるだけでも、楽しくなってきました」など、たくさんの心弾む声が届きました。
「発想が天才レベルです」「簡単で、かわいくて、完成度がめちゃ高い！」と、アイデアに感心する声も多く寄せられていました。
贈る人も、贈られる人もワクワクする”手作りラッピング”。大切な人へのプレゼントに、使ってみてはいかがでしょうか？
■暮らしに”便利×ワクワク”を届けるラク家事アイデア
karinco_kurashiさんのInstagramには、ほかにも家事の裏技がたくさん投稿されています。
まずは袋とじの裏技から。
ついつい買ってしまう大袋入りのお菓子。「しけっちゃう…」なんて思いながらも、食べ切れずに残してしまうことも多いですよね。
そんな時は、袋の両端を真ん中に向かって折り、裏返しにしてくるくる巻いていきましょう。
その後、反対側にできた三角部分の余りを折り返し、形を整えればしっかりと閉じられます。
外出先でおやつが余ったときにも使えるアイデア。逆さにしてもこぼれないので、持ち歩きにも便利です。
カバンの中でばらけやすい飴やチョコレートの袋は、内側に2回折るだけでこぼれにくく、コンパクトな状態に。
穴あけパンチで数カ所穴をあけ、外側からテープで留めれば開け閉めもできちゃいます。
お子さんのお菓子を持ち歩く人にもぴったりの裏技。外でのおやつ時間もちょっとした工夫でより楽しくなります。
次はラップに関する裏技です。
「ラップの端が見つからない…」多くの人が経験する小さなイライラ。そんな時は、乾いたスポンジで優しく側面をこすってみましょう。簡単に切り口が見つけられます。
中途半端に余ったラップは小さく丸めると、スポンジとして使えます。少しの洗剤で食器やシンクがピカピカに。細かな部分まで洗えるのもうれしいポイントです。
丸めたラップを床掃除に使うのもおすすめです。静電気の力でほこりがラップに密着し、さっと拭くだけで床がきれいになります。
使い終わったらそのまま捨てるだけの手軽さも魅力的です。
「忙しい毎日の中で、暮らしがちょっとラクになったり楽しめたりするような投稿をしています。また楽しみにしてもらえるとうれしいです」と読者の皆さんにコメントをくれたkarinco_kurashiさん。
暮らしがラクになる家事のアイデアは、karinco_kurashiさんのInstagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki