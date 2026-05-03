AI、新曲「It’s You」のリリックビデオを公開！大切な人との思い出の写真が使用された映像に

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5月3日にAIが、新曲「It’s You」のリリックビデオ（スライドショーver.）を公開した。

■「It’s You」は「自分にとっての大切なあなた」を思い浮かべながら聴いてほしい楽曲

「It’s You」は、アーティスト・AIの真骨頂である極上R＆Bバラードとして、日本テレビ 4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』のために書き下ろされた新曲。代名詞とも言える力強くも切ないピースフルな歌声とともに、葛藤を抱えながらも前を向く登場人物たちの心情を代弁し、ドラマの展開とともに聴く側の趣も変わってゆくであろうラブソングとして、物語を切なく、そして優しく包み込み、「自分にとっての大切なあなた」を思い浮かべながら聴いてほしい楽曲となっている。

5月3日に公開されたリリックビデオ（スライドショーver.）は、2025年に25周年というアニバーサリーイヤーを記念して開催され、各地でチケット入手困難なプレミアムツアーとなった『AI 25th best tour ←ALIVE→』のオフショット写真や親密な距離感ならではの瞬間を写し出したAIのナチュラルな表情が印象的な写真など、大切な人との思い出の写真が使用された映像となっている。

なおAIは、6月18日に日本初上陸となる世界最大のムーブメント・Global Citizenが東京国際フォーラム・ホールAにて開催する『Global Citizen Live: Tokyo』への出演も決定している。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「It’s You」

https://lnk.to/ai_itsyou

■関連リンク

AI OFFICIAL SITE

https://aimusic.tv/

■【画像】「It’s You」ジャケット 他

「It’s You」ジャケット画像