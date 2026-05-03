◇MLB カブス 2-0 ダイヤモンドバックス(日本時間3日、リグリー・フィールド)

カブス・今永昇太投手が7回無失点の好投で今季3勝目(2敗)を挙げました。

6回途中5失点で2敗目を喫した27日ドジャース戦から中5日での先発マウンド。初回に2アウトからヒットを許すも無失点で立ち上がります。

2回と3回は三者凡退に切ると、4回5回は先頭打者に単打を浴びながらも後続をそれぞれ3人で断ち、前半5イニングを無失点としました。

6回は味方の好守備もあり打者3人すべてをショートゴロに。7回はこの試合初めて2ベースを打たれるなどピンチを招きましたが、後続を内野ゴロで打ち取って得点を与えませんでした。

7回まで相手打線に3塁を踏ませぬ快投を見せた今永投手は、この回を終えて降板。7回を4被安打、5奪三振、1与四球、無失点の内容で、わずか87球と少ない球数で投げ終えました。

試合はその後、2番手のベン・ブラウン投手が2イニングをパーフェクトに抑えてカブスが完封リレーで勝利。カブスはホーム10連勝となりました。

なおカブス・鈴木誠也選手この試合に「5番・ライト」で先発出場し、3打数無安打1打点。1点リードの8回に犠牲フライを放って貴重な追加点を挙げ、チームの勝利に貢献しています。