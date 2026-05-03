元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が2日に放送された日本テレビ系「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（土曜後11・30）に出演。「せいろ」の魅力を紹介した。

今回は「沼る人続出！せいろ料理 入れて蒸すだけ！最強激うまレシピ」と題して、初心者でも簡単に使えると今ブームになっている「せいろ蒸し」を深掘り。“せいろマニア”の森と、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀や「Snow Man」佐久間大介らが簡単調理に挑戦した。

森は「どんなに忙しくても忙しいからこそ、週の半分せいろを使って料理している森香澄です」と登場し、「なぜ私たちがせいろを推しているのか、それはですね、時代にマッチした究極の調理法だからです。ほとんど油を使わないのでものすごくヘルシーです」とした上で、「そして現代人にピッタリなタイパが最高で、今時代が求める全てを網羅しているのがせいろなんです」とせいろの魅力を語った。

普段料理をあまりしないという日村と佐久間が、市販の蒸し麺を使用しスタジオに用意された具材やタレなどを選んでオリジナル麺料理を作ることに。森の「テーマを決めた方がいいですね」というアドバイスのもと、佐久間はカルボナーラ風、日村は二郎系をテーマにせいろ麺料理作りを行った。

森は「私は本当に(料理を)しなかったんですけど、せいろに出会ってから楽すぎてやるようになりました」と明かし、自身がハマっているというせいろレシピについては「人気すぎてお店だと大行列なので、家で作るようになった料理こちらです！」と麻辣湯を紹介した。

せいろ麻辣湯を食べ佐久間は「正直クッキングペーパーだけで大丈夫？汁物系と思ったら全然これでいけてるんですね、絶対せいろ買う！」と大絶賛。日村も「どうしよう…こんなうまいの？」と驚いた様子だった。