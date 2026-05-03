歌手・タレントの中川翔子さんが5月3日、インスタグラムを更新。生後7か月を迎える双子の男児の近況などを報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子が生後7か月で 「ハイハイも素早く」 産後の体調管理に苦戦も バースデーライブへ意気込み 「産前の自分に負けないくらい悔いなくやりたい」





双子の子どもたちは、最近ではハイハイも素早くなってきたといいます。「弟くんがお兄ちゃんにのしかかり、おもちゃで遊び、かわいい双子デイズ」と、日々の成長を喜ぶ様子を綴りました。アンパンマンのおもちゃが揃う中、「ちゃんと全部遊ぶからえらいんだ」と感心した様子を見せています。







離乳食については、レバーとりんごジュースがお気に入りで、現在はコップ飲みの練習も始めているとのことです。







一方、ゴールデンウィーク最終日の5日に控えるデビュー20周年記念のバースデーライブに向けて、喉と体力の温存に努めていることも明かしました。「身体がまだ変な感じするから、ととのえてみなぎるように持ち上げるの、産後はすごく大変なんだなぁ」と、産後の体調管理の難しさを率直に吐露。







リハーサルを重ねて感覚を取り戻しており、「産前の自分に負けないくらい悔いなくやりたい。あとは当日のアドレナリン！」と意気込みを見せています。







また、保育園に入園したばかりのタイミングで家族全員が風邪をひいてしまったことも告白。「病院が閉まるゴールデンウィークにライブがあるってヒヤヒヤ」と不安をのぞかせつつも、鼻うがいなどで対策し「なんとか5日を乗り越えたい」と記しました。







あわせて、小児科の診察や薬代が自治体の助成により無償化されていることに対し「ありがたすぎる」と感謝の気持ちを伝えています。







この投稿に、「久しぶりに見たら大きくなってる」「双子ちゃん、アンパンマンのおもちゃ、キーボード興味津々で楽しそう」「お子さん、遊ぶ姿が愛らしいですね」「双子ちゃん達 可愛い盛りですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】