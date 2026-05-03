タレントの丸りおなさんが5月3日、自身のインスタグラムを更新。

ハーレーダビッドソンが納車されたことを報告しました。



【写真を見る】【 丸りおな 】 バイク女子 「ハーレー納車しました♥」「2026年モデルのStreet Bob」 愛車と笑顔ショット 「かっこよすぎて嬉しい」



丸りおなさんは「ついにハーレー納車しました♥」と、投稿。



続けて「2026年モデルの Street Bob」と、愛車「ハーレーダビッドソン」に跨る動画共に明かしました。







そして「かっこよすぎて嬉しい反面、クラッチ硬すぎて今日は乗って帰れませんでした 笑」と、記しました。







丸りおなさんは「初心者ライダーですが、これからたくさん乗れるように頑張ります」「色々教えてください」と、その思いを綴っています。







丸りおなさんは、1998年 8月 1日生まれで現在27歳。テレビのバラエティー番組やドラマの他、舞台俳優としても活躍しています。

4月11日、丸りおなさんは大型二輪の免許を取得したことを、自身のＳＮＳで報告していました。







【 丸りおなさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1998年 08月 01日

出身地：神奈川県

血液型：B型

サイズ：T 155cm / S 23cm

趣味：スノーボード,資格を取ること

特技：水泳,スキューバダイビング







【担当：芸能情報ステーション】