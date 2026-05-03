歌手の尾藤イサオが３日、東京・六本木のＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＲＯＰＰＯＮＧＩで開幕した舞台「ＢＡＣＫＢＥＡＴ」（１７日まで）の東京公演の初日前会見をＡ．Ｂ．Ｃ―Ｚの戸塚祥太、俳優の加藤和樹らと行った。

世界的バンド「ビートルズ」の草創期、結成当初は５人編成だったビートルズには幻のメンバーが存在した―という伝記映画の舞台版。２０１９年に日本初演され、２３年の再演を経て、１９６６年のビートルズの来日公演から６０周年となる今年、待望の再々演と同時に“ファイナルステージ”となる。

今作でプレスリー役を演じる尾藤は、日本武道館で行われたビートルズの公演で前座を務めたことで知られるが、会見には来日時にメンバーが着用したことで知られる法被（はっぴ）姿で登場。尾藤は「おそろいの法被なんです。あっという間の６０年だね」としみじみ。「ビートルズが日本に来たのは後にも先にも１回しかないわけですけれど、前座をやらせて頂いた後にこの法被を頂いた」といい、長らく自宅にしまっていたという。「いつもハッピー・トゥギャザー。一緒にハッピーにいきましょう」とダジャレで笑わせた。

改めて前座を務めた当時の思い出を問われると「とにかく武道館の声援なるものは…」と当時の熱狂を回想。「それまで僕が（出演した）一番大きいところでは日劇ウエスタンカーニバルのキャパ３０００人弱。武道館は１万人ですから、１万人の前で歌が歌えるのは本当に幸せでした」と振り返った。

戸塚、加藤ら若き日の「ビートルズ」メンバーを演じたキャスト陣については「とにかくひとりひとりが自信を持って、どんな仕事についても『俺は最高』『私は最高』と思ってやっていってほしい」とメッセージ。「初演が７年前なんですけど、本当にお別れが寂しい。武道館じゃないけれども、皆さんでまた何か機会があったらぜひやりたい」と再会を熱望した。