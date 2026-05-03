「ふぉ〜ゆ〜」の辰巳雄大が３日、東京・六本木のＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＲＯＰＰＯＮＧＩで開幕した舞台「ＢＡＣＫＢＥＡＴ」（１７日まで）の東京公演の初日前会見を「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」の戸塚祥太、俳優の加藤和樹らと行った。

世界的バンド「ビートルズ」の草創期、結成当初は５人編成だったビートルズには幻のメンバーが存在した―という伝記映画の舞台版。２０１９年に日本初演され、２３年の再演を経て、１９６６年のビートルズの来日公演から６０周年となる今年、待望の再々演と同時に“ファイナルステージ”となる。

劇中のビートルズのメンバーは１９、２３年の公演時と同じ顔ぶれ。公演ではキャスト自らバンドを生演奏するシーンも見どころだが、辰巳は「この舞台の初演のとき、どうしても出たくてギターが弾けるとウソをついた」と白状。「『ＢＡＣＫＢＥＡＴ』を日本でやることが演劇業界でもうわさになっていて、そのとき『ふぉ〜ゆ〜のメンバーでギター弾ける人いたっけ？』と言われて『僕、弾けます！』と…。ギター初心者の第一の壁、Ｆコードがギリギリ弾けないぐらいだった」と当時の実力を明かした。

そこから辰巳はギターを猛特訓。「その（ウソの）おかげで、僕は世界初かもと言われているリードギターというポジションを築いたジョージ・ハリスンと出会いました。そこから７年経ちまして今、みんなが『ジョージだよ』『ギタリストの手してるよ』って言ってくれるまで、自分の中でもずっとギターに触れてきた７年間だった」と振り返った。

若き日のビートルズと辰巳自身も重なるところがあるという。「ビートルズが本当に『売れたい、勝ち抜くぞ』って言っていた人生を毎公演、本気で後先考えずに生きてきてしまったもので…。舞台はファイナルなんですけど、このバンドとしては一生続けたい。ビートルズの魂を刻んだバンドとしてバンド活動は続けたい」と語った。

ふぉ〜ゆ〜は８月に結成１５周年を記念したライブを日本武道館で行う。「すごいタイミング。ビートルズが４人組で６０年前に来たステージに、４人組として立つことへの覚悟もあるので、そちらでまず武道館をしっかり成功させた後に、このバンドで武道館にいつか立ちたい。ウソを本当にする男です！」と野望をぶち上げていた。