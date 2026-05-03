お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が、日本テレビのある女性アナウンサーを絶賛する一幕があった。

２日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・後１１時半）は、４月にフリーに転身した元日テレの岩田絵里奈アナをゲストに迎えた。２人は日テレ系「スッキリ」（２００６〜２３年）で約２年間共演した縁がある。

学生時代から芸能活動をしていた岩田アナは、就職活動でアナウンサー試験は日テレのみ受験して合格。加藤は「入ってみたらさ、実際に目の当たりに…例えば先輩のミトちゃん（水卜麻美アナ）とか、『やっぱ、すごいなこの人ら』っていうのはあった？」と質問した。

岩田アナは「はい。私が一番それを感じたのは、『スッキリ』に入ってから、『これを水卜さんやってたんだ』って。先輩がやってたことを自分でやるとなった時に初めて食らいました」と回顧。特に水卜アナとは「同じような番組をやらせていただいたので、よりスゴさが分かるというか」と尊敬。「だから、加藤さんが『スッキリ』終わってからも、私よく、ネットニュースで、（加藤が）めちゃめちゃ水卜ちゃん褒めてるの見るんですよ。水卜ちゃんがスゴいって話、１５回くらい聞いてるんですよ」と、やや“嫉妬”。それを聞いた加藤は「ハハハ！」と笑った。

岩田アナは「もう、ずーっと言ってる！ずーっと！」と強調。すると加藤は「いや、あの衝撃、忘れられないの。衝撃だったの」と水卜アナについて話し始める。「一緒にやってて、しゃべってて、パッと見た時に、パッと（話に）入ってこれるし。ちょっと間が空いた時にスッと入ってくるし。なにこれ！って。水卜ちゃんさえいれば、僕はほんとに、自由にできるんだ、って、思わせてくれた人なのよ」と絶賛。岩田アナは「これもネットニュースになる」と悔しそうだった。