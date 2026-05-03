テレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」が２日に放送され、出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋の３人がＭＣを務めた。

この日は「問題解決！フシギな一発逆転アイデア」。斬新な発想から生まれた商品などにスポットを当てた。

コールセンターへのカスタマーハラスメント対策として、リアルタイムで怒声を優しい声に変換してくれる「ＳｏｆｔＶｏｉｃｅ（ソフトボイス）」が紹介されると、ホラン、一茂でシミュレーション。ホランがクレーム客を演じた。

一茂は、怒声がソフトに変換されたことに感心しながらも、次々とクレームを入れてきたホランの姿に「一つ僕が発見したのは（ホランは）今年も結婚できないってことでしょうかね…」と指摘した。

ホランは「できないとかじゃなくて。別にしたっていいし、しなくたっていい世の中で。まず、こういうやりとりがストレスを与えてるってことに気付きませんか？」と憮然。つづけて「本当に結婚が全てだと思ってるバ力がいると…。ふざけるな！って言ってるんだ本当に。別にできないわけじゃないの。しないだけなの」と反論したが、ＳｏｆｔＶｏｉｃｅで穏やかな印象の声に変換された。

出川は「やっぱりホラン千秋がスゴいのは。（声を）可愛らしく変えてるのにホラン千秋がそれを上回ってくるんだよ…。イメージというか何というかね。またキレてるなっていうのが想像できちゃう…」と苦笑すると、ホランも一茂も爆笑していた。